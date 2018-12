Nya varumärken till Gallerian

Nyligen öppnade tolv nya butiker i Gallerian i Stockholm. Nu breddas utbudet ytterligare med flera nya varumärken. Joe and The Juice och underklädesföretaget Intimissimi har precis öppnat och på torsdag öppnar Rituals en ny butik. Under december kommer även den asiatiska restaurangen FU-DO att slå upp dörrarna.

Sedan tidigare har även följande butiker öppnat i den nyrenoverade gallerian: Daniel Wellington, Brothers, Kicks, Guldfynd, Sthlm Hair & Barber, Polarn O. Pyret, Subway, Glitter, Telenor, Stjärnurmakarna samt restaurangerna The Fishery och The Farm Family. Dessutom öppnade en tillfällig pop up under november med varumärken som Fogia, Ellos.se, Stylein, Mapiful, Brallor, Duffler, Marie Wolt och Monlux.