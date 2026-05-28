Nya skyltarna på plats – heter nu Danderyds Centrum

Under de senaste 10 åren har Skandia Fastigheter genomfört en genomgripande om- och tillbyggnad in- och utvändigt av Mörby Centrum. Projektet har nu gått i mål, och namnbytet till Danderyds Centrum syns genom att de nya skyltarna är på plats.

Det stora utvecklingsprojektet startade med de delar som byggdes på 60-talet samt en stor interiör uppgradering. Danderyds kommun har fått 6 000 kvadratmeter nya kontorslokaler, ett bibliotek och ett eget eventtorg för sin verksamhet med en ny ljusgård. Ett nytt våningsplan på våning 3 med nya butiker och lokaler har öppnats upp. Dessutom har ett helt nytt kontorshus med 9 våningar färdigställts på fastighetens södra ände, samt ett parkeringshus med 9 våningar strax intill. I den sista delen av projektet har centrumet fått en tillbyggnad västerut och 70-talsbyggnaden har fått en 3 000 kvadratmeter stor restaurerad fasad med nytt uttryck.

Även på utbudssidan har det blivit många välkomna tillskott under projektets gång – och i samband med invigningen introduceras besökarna till bland andra McDonald’s med restaurang och café, samt en 200 kvadratmeter större ICA Kvantum-butik. Totalt erbjuder centrumet idag över 50 000 kvadratmeter butiker, restauranger, service, vård och kontor.

– Vår ambition är att vara nära och personliga – ett familjärt centrum med både brett och specialiserat utbud. Det visar sig verkligen vara rätt spår, och det är vi så glada och stolta för. Särskilt nu, när vi genomgått en stor ombyggnation, där vi fått kämpa extra mycket för att upprätthålla känslan, säger Anja Djurasevic, centrumchef på Mörby Centrum.

Den 30 maj klipps slutligen bandet, med tillhörande festligheter, och då manifesteras den fullbordade förvandlingen med ett helt nytt namn: Danderyds Centrum.

