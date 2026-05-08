Nya prisrekord för bostäder i Stockholm

Bostadspriserna i Stockholm fortsatte att stiga under april. På flera håll noteras nya rekordnivåer. I Vasastan passerades 130 000 kr/kvm.
Priser och prisutveckling i Stockholm under det senaste kvartalet:
- Vasastan-Norrmalm: 130 844 (+5,3%)
- Östermalm: 129 837 (+5,1%)
- Södermalm: 113 818 (+5,2%)
- Kungsholmen: 111 558 (+5,6%)
- Essingen: 88 302 (-1,3%)
- Hägersten-Liljeholmen: 79 125 (+4,3%)
- Bromma-Västerled: 65 750 (+2,9%)
- Enskede-Skarpnäck: 65 364 (+2,4%)
- Brännkyrka-Skärholmen: 48 644 (+1,7%)
- Farsta-Vantör: 45 352 (-0,9%)
- Hässelby-Vällingby: 36 464 (+0,2%)
- Spånga-Kista: 30 624 (-0,4%)
Källa: Svensk Mäklarstatistik
– Bostadsrättspriserna i Storgöteborg och centrala Göteborg och centrala Malmö ökade med nästan +2%. Något mindre ökning noterades i centrala Stockholm med +1,5%, följt av Storstockholm med +0,7% och Stormalmö med +0,5%. Prisutvecklingen på årsbasis varierar från som högst +7,4% i centrala Stockholm ner till +1,7% i centrala Malmö, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
Under årets fyra första månader har det sålts 56.200 bostäder vilket är +4% fler jämfört med samma period föregående år. Speciellt har antalet sålda bostadsrätter ökat mot förra året och vi noterade 38.800 sålda bostadsrätter (+6%) medan villaförsäljningen minskade något till 17.400 (-2%), avslutar Hans Flink.
|Bostadsrätter
|1 mån
|3 mån
|12 mån
|Medelpris (kr/kvm)
|Riket
|+ 0,8%
|+ 4,2%
|+ 4,1%
|47 777
|Centrala Stockholm
|+ 1,5%
|+ 5,3%
|+ 7,4%
|120 893
|Stor-Stockholm
|+ 0,7%
|+ 5,7%
|+ 5,6%
|71 416
|Centrala Göteborg
|+ 1,9%
|+ 2,7%
|+ 4,9%
|70 550
|Stor-Göteborg
|+ 1,8%
|+ 2,3%
|+ 3,1%
|48 623
|Centrala Malmö
|+ 1,7%
|+ 4,3%
|+ 4,7%
|40 849
|Stor-Malmö
|+ 0,5%
|+ 1,2%
|+ 1,7%
|36 850