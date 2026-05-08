Nya prisrekord för bostäder i Stockholm

Bostadspriserna i Stockholm fortsatte att stiga under april. På flera håll noteras nya rekordnivåer. I Vasastan passerades 130 000 kr/kvm.

Priser och prisutveckling i Stockholm under det senaste kvartalet:

Vasastan-Norrmalm: 130 844 (+5,3%) Östermalm: 129 837 (+5,1%) Södermalm: 113 818 (+5,2%) Kungsholmen: 111 558 (+5,6%) Essingen: 88 302 (-1,3%) Hägersten-Liljeholmen: 79 125 (+4,3%) Bromma-Västerled: 65 750 (+2,9%) Enskede-Skarpnäck: 65 364 (+2,4%) Brännkyrka-Skärholmen: 48 644 (+1,7%) Farsta-Vantör: 45 352 (-0,9%) Hässelby-Vällingby: 36 464 (+0,2%) Spånga-Kista: 30 624 (-0,4%)

Källa: Svensk Mäklarstatistik

– Bostadsrättspriserna i Storgöteborg och centrala Göteborg och centrala Malmö ökade med nästan +2%. Något mindre ökning noterades i centrala Stockholm med +1,5%, följt av Storstockholm med +0,7% och Stormalmö med +0,5%. Prisutvecklingen på årsbasis varierar från som högst +7,4% i centrala Stockholm ner till +1,7% i centrala Malmö, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Under årets fyra första månader har det sålts 56.200 bostäder vilket är +4% fler jämfört med samma period föregående år. Speciellt har antalet sålda bostadsrätter ökat mot förra året och vi noterade 38.800 sålda bostadsrätter (+6%) medan villaförsäljningen minskade något till 17.400 (-2%), avslutar Hans Flink.

Bostadsrätter 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm) Riket + 0,8% + 4,2% + 4,1% 47 777 Centrala Stockholm + 1,5% + 5,3% + 7,4% 120 893 Stor-Stockholm + 0,7% + 5,7% + 5,6% 71 416 Centrala Göteborg + 1,9% + 2,7% + 4,9% 70 550 Stor-Göteborg + 1,8% + 2,3% + 3,1% 48 623 Centrala Malmö + 1,7% + 4,3% + 4,7% 40 849 Stor-Malmö + 0,5% + 1,2% + 1,7% 36 850