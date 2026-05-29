Regeringen har utsett nya ordförande i Andra, Tredje och Sjunde AP-fonderna, och en ny vice ordförande i Sjunde AP-fonden. Den sistnämnda rollen går till Henrik Saxborn – tidigare vd för Castellum.

– AP-fondernas uppgift är att bidra till svenska folkets pensioner, och styrelsearbetet är därmed ett ansvarsfullt uppdrag. Vi har skärpt kompetenskraven på ledamöterna, vilket skapar förutsättningar för en mer effektiv styrning och förvaltning av svenskarnas pensionspengar, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Niklas Johansson är utsedd till ny ordförande i Andra AP-fonden från 28 maj. Niklas är en rutinerad styrelseledamot med lång erfarenhet från flera ledande befattningar i finansbranschen, bland annat inom kapitalförvaltning i Skandiakoncernen. Han ersätter Ingrid Albinsson som varit tillförordnad ordförande sedan 5 februari och som fortsätter i styrelsen som vice ordförande.

Magdalena Wahlqvist Alveskog tillträder som ny ordförande i Tredje AP-fonden den 1 september. Magdalena har arbetat länge inom Handelsbankenkoncernen, där hon haft flera ledande positioner inom kapitalförvaltning, senast som vd för Handelsbanken Fonder. Hon ersätter Christina Lindenius som lämnar styrelsen efter nio år. Fram till och med 31 augusti är Johan Bygge, vice ordförande i Tredje AP-fonden, utsedd till tillförordnad ordförande.

Ny ordförande i Sjunde AP-fonden blir Hans Lindberg, vd för Svenska Bankföreningen med bakgrund som bland annat generaldirektör för dåvarande Ekonomistyrningsverket. Ny vice ordförande i samma fond blir Henrik Saxborn, ledamot i styrelsen sedan 2022. De tillträdde båda den 28 maj och ersätter Per Frennberg respektive Emma Ihre som lämnar styrelsen i Sjunde AP-fonden efter åtta år.