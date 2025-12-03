Nya Nyckeludden om det första förvärvet och planerna

Ludvig Rosén berättar om upplägget, tillväxtplanerna och vad som ska göra bolaget unikt.

Igår kl. 16:31

Gör comeback med toppjobb – han lämnar plötsligt

Har ett fastighetsvärde på 27,5 miljarder kronor. Styrelseordföranden motiverar skiftet på toppen.

Stina Lindh Hök om nya vd-utmaningen

Ur arkivet: Ny kraft tar över efter legend

FV-lista: Här är de som varit vd – längst av alla
Pionero Fastigheter, Linköping. Anders Carlsson.

Litet Linköpingsbolag bakom 580 bostäder

Bolagets första och därmed största projekt. Byggnationen börjar vid årsskiftet.

Tenzing förvärvar fyra nära hamnen i Nynäshamn

Köper i industriområde, strax intill Norviks hamn.

Stina Lindh Hök om nya vd-utmaningen

FV-intervju med Cibus nya vd. 100 Crossfit-pass och tävling. Likheter och olikheter med Nyfosa. Flamländska? Nya affärer.

Polisen förlänger på Söder

Utökat förhyrningen under de senaste åren. Nu drygt 14.000 kvm.
Topplista

Mäktigast 2025 – Snart dags för vinnaren – nu nr 7 och 8

Nu redovisas placeringarna 7–50.
Slussporten, Restaurang, Guldbron.

Så blir Nobis andra satsning vid Slussen

Öppnar restaurangen Slussporten nästa år. Andra satsningen under Guldbron för gruppen.

Neobo säljer i Södertälje och sänker vakansgraden

Avyttrar under värdering. Sänker vakansen med två procent.

Uppdaterat: Polisens lista över utsatta områden

Ett utsatt område tas bort och ett tillkommer.

Acer Bostad förvärvar två nyproducerade för 875 mkr

Den nya aktören gör sitt tredje förvärv.

När en hyresgäst går mot rekonstruktion

Agera snabbt och strategiskt – och med god insikt i juridiken. Advokatfirman Lindahl redogör för hur du som fastighetsägare bör agera.

Köper 380 bostäder av CBRE IM

Omfattar 212 lägenheter i Sigtuna och 169 lägenheter i Lund. Når ett bestånd om nästan 6.000 bostäder.

Aspelin Ramm hyr ut 6.000 kvm

Två verksamheter fyller upp SKF:s tidigare huvudkontor.

EQT säljer blågul portfölj om 33 fastigheter

Omfattar totalt 144.000 kvm. Köparens andra investering i Sverige.

Corem räddar kvar Ericsson

Lättnad för Corem när Ericsson förlänger 39.000 kvm.

Arnhult: ”Väldigt skönt”

Vasakronan ännu inte i mål med Ericsson

Kan bli livsviktigt andrum för Kista

”Planerna lever i allra högsta grad”

Stort fotbollscenter i Kista – istället för ny mässa?
