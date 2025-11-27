Nya Lynea köper 08-radhus av Eksjöhus

Lynea har förvärvat två projekt av Eksjöhus Bostad. Projekten är belägna i Riksten i Botkyrka kommun samt i Bålsta i Håbo kommun. Lynea och Eksjöhus Bostad utvecklar tillsammans totalt 80 nyproducerade radhus genom de två projekten. Bakom Lynea finns Brunswick och Blackstone.

Husen uppförs i två plan och får fyra sovrum, moderna planlösningar och hög standard, utformade för att möta behovet av rymliga och kvalitativa boenden i Storstockholm. Samtliga bostäder byggs för att miljöcertifieras enligt Svanen, med höga hållbarhetskrav, material av hög kvalitet och energieffektiva lösningar.

Byggnation pågår i båda projekten, med planerad inflyttning under det andra kvartalet 2026 i Bålsta och det fjärde kvartalet 2026 i Riksten.

Sedan lanseringen i oktober 2025 har Lynea nu en portfölj om 180 hyresradhus under pågående produktion, efter tidigare tillkännagivande av två projekt om totalt 100 bostäder i samarbete med Blooc och Derome.

”Tillskottet av 80 nya bostäder reflekterar Lyneas ambition att positivt bidra till Stockholms bostadsmarknad genom att erbjuda nyproducerade, högkvalitativa och miljöcertifierade hyresradhus i regionen, säger Josefin Bergholtz, vd för Lynea.

– Det känns väldigt inspirerande att få vara en del av Lyneas satsning på hyresrättsradhus. Genom att fler småhus byggs i regionen bidrar vi inte bara till att möta ett stort behov, utan också till att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer,” säger Johan Karlsson, vd för Eksjöhus Bostad, som ingår i LindholmsGruppen.