Nya ledamöter till Sveriges Allmännyttas vd-råd

Sveriges Allmännytta har utsett nya ledamöter till organisationens vd-råd. Rådet samlar vd:ar från hela landet och fungerar som ett strategiskt forum för erfarenhetsutbyte och utveckling av allmännyttan – med fokus på långsiktigt hållbar och affärsmässig utveckling av hyresrätten.

– Vd-rådet är en viktig del av Sveriges Allmännyttas arbete. Genom bred representation från olika delar av landet och bolag av olika storlek stärker vi vår gemensamma förmåga att möta framtidens utmaningar och driva utvecklingen av allmännyttan framåt, säger Cathrine Holgersson, vd för Sveriges Allmännytta.

Från vänster, övre raden: Peter Niklasson, David Pettersson, Kristina Nilsson och Robert Brånn. Undre raden, från vänster: Jonas Hansson, Carolina Lejon, Peter Lindholm och Cathrine Holgersson. Bildkollage: Annicka Istemo

Nya ledamöter:

Peter Niklasson, vd för Älmhultsbostäder

Kristina Nilsson, vd för Göingehem

Robert Brånn, vd för Askersundsbostäder

David Pettersson, vd för Centrumbostäder (Skara)

Peter Lindholm, vd för Lycksele Bostäder

Jonas Hansson, vd för Helsingborgshem

