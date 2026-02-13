Nya ledamöter till Sveriges Allmännyttas vd-råd
Sveriges Allmännytta har utsett nya ledamöter till organisationens vd-råd. Rådet samlar vd:ar från hela landet och fungerar som ett strategiskt forum för erfarenhetsutbyte och utveckling av allmännyttan – med fokus på långsiktigt hållbar och affärsmässig utveckling av hyresrätten.
– Vd-rådet är en viktig del av Sveriges Allmännyttas arbete. Genom bred representation från olika delar av landet och bolag av olika storlek stärker vi vår gemensamma förmåga att möta framtidens utmaningar och driva utvecklingen av allmännyttan framåt, säger Cathrine Holgersson, vd för Sveriges Allmännytta.
Nya ledamöter:
Peter Niklasson, vd för Älmhultsbostäder
Kristina Nilsson, vd för Göingehem
Robert Brånn, vd för Askersundsbostäder
David Pettersson, vd för Centrumbostäder (Skara)
Peter Lindholm, vd för Lycksele Bostäder
Jonas Hansson, vd för Helsingborgshem