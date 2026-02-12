LINK Arkitektur och Norrtälje kommun presenterar planen för en ny, lekfull och grön stadsdel.

Nya kvarter i centrala Norrtälje utvecklas

Nu har en ny plan för den nya, lekfulla och gröna stadsdelen med Norrtäljekaraktär presenterats. Övre Bryggårdsgärdet har utformats av LINK Arkitektur i samarbete med Norrtälje kommun

Under 2026 kommer ett samråd att hållas med invånarna och 2027 väntas den nya detaljplanen antas. Ett antal markanvisningstävlingar kommer att utlysas för aktörer som vill bygga bostäder utifrån arkitektens förslag.

LINK arkitektur har bistått kommunen med projekt- och bebyggelseförslag för fem av de sju kvarteren som ingår i det nya området.

– Vi är väldigt glada över att ha kommit så här långt i processen och har hittills haft ett fint samarbete med LINK Arkitektur. Min bild är att förslaget erbjuder ett varierat utbud av bostäder till Norrtäljeborna i enlighet med vår vision om de gröna lekfulla kvarteren i Norrtälje stad och våra hållbarhetsambitioner. Jag ser fram emot den fortsatta dialogen med invånare och aktörer inom området, säger Helena Wickholm, projektledare på Norrtälje kommun.

Bebyggelsen ska variera mellan 3–5 våningar och entréerna placeras längs gatorna för att skapa tydliga stadsrum. Alla bostadskvarter får gröna innergårdar och gårdsgatorna blir nästintill bilfria, grönskande och gestaltade på fotgängarnas villkor.

– Det är en fantastisk milstolpe när vi lämnar ifrån oss visionerna för de nya kvarteren. Under arbetets gång har vi lärt känna både platsen och många av de aktörer som verkar här och dessutom fått ta del av den unika Norrtäljekänslan, säger Lisa Westin och Ellinor Sundström Starbring, ansvariga arkitekter på LINK Arkitektur.

Illustration: Link Arkitektur
