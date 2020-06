Nya fonden köper huvudkontor i Baltikum

Fastigheten är det första förvärvet i fonden, som på sikt ska nå 400-500 miljoner euro i förvaltat kapital, och befäster East Capitals Real Estates position som en av de ledande fastighetsinvesterarna i Baltikum.

Fastigheten, med en total uthyrningsbar yta om cirka 16 000 kvadratmeter över 24 våningar, är belägen i Tallinns centrala affärsdistrikt och är en av de mest ikoniska byggnaderna i Tallinn. Hela byggnaden är fullt uthyrd till SEB som har brukat byggnaden sedan 1999 då den färdigställdes. Hyresavtalet löper över lång tid och bedöms ha goda möjligheter till förlängning. Säljare av fastigheten är Laurus, ett joint venture-samarbete mellan Partners Group och lokala Northern Horizon. Köpeskillingen uppgår til 45,75 miljoner euro.

– Den här fastigheten har vi länge velat komma över, och vi bjöd på den redan 2006. Den ligger i ett tydlgt CBD, och har attraktva och hållbara hyresnivåer som har goda förutsättningar att öka över tid, säger Albin Rosengren, partner i ECRE till FV.

– Den här fonden har ett väldigt stort inslag av pengar från tyska investerare i form av pensionsfonder. Utländskt kapital är på väg in i Baltikum. De förhållandevis höga yielderna och låga hyrorna lockar. Vi är en intensiv fas just nu och jobbar på att par-tre off market-affärer som jag tror kommer gå i mål under Q3.