Nya Episurf köper för 897 mkr från Klarabo

Ilija Batljans nya fastighetsbolag Episurf förvärvar fastigheter från Klarabo för 897 miljoner kronor. I affären ingår hela Klarabos bostadsbestånd i Bollnäs, en samhällsfastighet i Trelleborg och en galleria i Västervik. Genom affären blir Klarabo delägare i Episurf.

Fastigheterna i transaktionen: Trelleborg Väduren 8

Trelleborg Väduren 13

Västervik Fogden 1

Bollnäs Annexet 2

Bollnäs Balder 2, 3, 4

Bollnäs Gnistan 2

Bollnäs Häggesta 4:21

Bollnäs Häggesta 7:101-7:102

Bollnäs Ren 30:17, 30:49, 30:67

Bollnäs Ren 30:204-351

Bollnäs Säversta 7:75

Bollnäs Ren 30:353

Bollnäs Ren 30:184

Tango Capital Markets och Setterwalls har agerat rådgivare till Klarabo i affären.

”Det är bara ett litet första steg för att på sikt bygga ett stort opportunistiskt inriktat fastighetsbolag”, sa Ilija Batljan till Fastighetsvärlden i samband med det tidigare medicinteknikföretagets första fastighetsaffär för några veckor sedan. Nu säger han att det ”rullar på bra”.

Då berättade Fastighetsvärlden om förvärv av fastigheter för 743 miljoner kronor i transaktioner som blev en snackis.

Nu utökar Episurf alltså sitt bestånd genom ett stort förvärv från börsnoterade Klarabo. Totalt ingår hela 164 fastigheter i den affären.

Frånträde av fastigheterna är villkorad av att köparen erhåller extern delfinansiering. Därutöver erhåller Klarabo en revers om 245 mkr som en del av köpeskillingen. Resterande del motsvarande 130 mkr finansieras genom aktier i köparen Episurf Medical AB.

Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 897 miljoner kronor, före avdrag för latent skatt om 5,15 procent, vilket understiger den senaste värderingen per den 30 september 2025 med 1,5 procent.

I affären ingår följande:

Galleria Tullporten i centrala Västervik. Fastigheten har tidigare kallats Åhlénshuset, Hemköpshuset och Galleria Storgatan i omgångar. Klarabo blev ägare till fastigheten 2021 vid en större paketaffär med Kuststaden. Fastigheten heter Fogden 1 och innehåller 8.900 kvm lokaler. Bland hyresgästerna finns bland annat Hemköp och Systembolaget.

Fastigheten har tidigare kallats Åhlénshuset, Hemköpshuset och Galleria Storgatan i omgångar. Klarabo blev ägare till fastigheten 2021 vid en större paketaffär med Kuststaden. Fastigheten heter Fogden 1 och innehåller 8.900 kvm lokaler. Bland hyresgästerna finns bland annat Hemköp och Systembolaget. Stort bostadsbestånd i Bollnäs. Totalt 161 fastigheter. Klarabo förvärvade beståndet Bollnäs från SBB i en stor paketaffär om 1,4 miljarder kronor i slutet av 2018. Totalt ingick då 601 bostäder i Bollnäs. Tidigare ägdes beståndet av bolaget Gimmel som 2014 förvärvade det för 240 mkr. (kompletterar Episurfs stora bestånd i Hudiksvall, en timmes bilväg)

Totalt 161 fastigheter. Klarabo förvärvade beståndet Bollnäs från SBB i en stor paketaffär om 1,4 miljarder kronor i slutet av 2018. Totalt ingick då 601 bostäder i Bollnäs. Tidigare ägdes beståndet av bolaget Gimmel som 2014 förvärvade det för 240 mkr. (kompletterar Episurfs stora bestånd i Hudiksvall, en timmes bilväg) En samhällsfastighet i Trelleborg. Två fastigheter. Dessa ingick i Klarabos storköp från kommunala Trelleborgshem 2020.

– Transaktionen är en fortsättning på vår renodling som innebär att portföljen optimeras alltmer i linje med vår affärsmodell. Genom att fokusera på våra klusterorter, med sina starka fundament och sina stordriftsfördelar stärker vi förutsättningarna ur ett förvaltnings- och kostnadsperspektiv, säger Klarabos vd Andreas Morfiadakis.

Sammantaget frånträder KlaraBo fastigheter om totalt cirka 57.000 kvm uthyrbar yta. De årliga hyresintäkterna uppgår till 73,4 miljoner kronor. Hyresvärdet uppgår till cirka 83 mkr.

Missa inte! Bostadsdagen 2026 Den 18 mars är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Bostadsdagen 2026. Seminariet äger rum på Hotel Birger Jarl, Stockholm. Se fullständigt program och anmäl dig här!

Den ekonomiska- och reella uthyrningsgraden hos Klarabo per den 30 september ökar samtidigt till 93,9 procent respektive 97,6 procent. Portföljen minskar med 625 lägenheter till totalt 6.806 lägenheter. Efter affären ökar klusterorterna från 50 till 53 procent av Klarabos portfölj och andelen bostäder ökar från 89 till 91 procent. Klarabos strategiska klusterorter är idag Trelleborg, Helsingborg, Visby och Östersund.

I Episurfs fastighetsbestånd ingår sedan tidigare tretton fastigheter – nio i Hudiksvall, en i Linköping, en i Täby och två i Norrtälje.

Klarabo gjort nyligen en större bytesaffär om 2,1 miljarder kronor där man stärkte sin position i sex kommuner och lämnade fem. Motparten i den transaktionen var Sveafastigheter.

Största ägare i Klarabo är Spiltan med 12 procent. Ralph Mühlrad är näst största med 7 procent.

Tredje största ägare är SBB där Ilija Batljan är storägare och sjätte största ägare är Lennart Sten – som är styrelseordförande i både Klarabo och SBB.

Klarabo noterades på Nasdaq Stockholm 2021. I dag äger bolaget omkring 7.400 lägenheter från Trelleborg i söder till Umeå i norr – med starka kluster i Trelleborg, Helsingborg, Visby och Östersund. Enligt Q3-rapporten var fastighetsvärdet 10,5 miljarder kronor.