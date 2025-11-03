Ny aktör i Sverige köper bostäder på rekordnivå
FV känner endast till en affär de senaste åren med ett högre kvadratmeterpris.
Når 356.000 kvm inom det heta segmentet.
Nu siktar polisen mot att stänga ytterligare enheter.
Hyresgästen har rätt att köpa loss fastigheterna, läs om uppgörelsen.
Förvärvar i Regementsstaden. Stort utvecklingsområde.
Stegras utveckling avgörande. 200 bostäder har precis färdigställts eller är snart klara. I olika stadier av planprocess finns ytterligare 2.300 lägenheter.
FV Fokus. FV frågar ut Björn Thiemann, senior vice president och regional head för Prologis i norra Europa. ✓ Efterfrågeutvecklingen för logistikytor. ✓ Synen på Sverige. ✓ Framtida tillväxtområden.
”Obos står inför stora uppgifter de kommande åren”.
Monica Bruvik om att kontors- och retailmarknaden har översköljts av mörka rubriker. Och om att det nu vänder. ”Stockholm city är starkare än många tror.”
”Han var briljant” och ”Den största serieentreprenör som vi haft”. Läs om hur några som jobbade nära Erik Paulsson minns honom.
Totalt 17 fastigheter ingår i beståndet.
Rekryterar nyckelkompetenser och vill öka inom handel. Öppnar för fler transaktioner.
Köparen fortsätter att gå på offensiven, inom flera olika segment.
Vad krävs egentligen av en ägare till en säkerhetsklassad fastighet?