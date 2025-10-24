Ny vd för Västsvenska Handelskammaren

Västsvenska Handelskammarens styrelse har utsett Charlotte Ljunggren till ny vd med tillträde i maj 2026. Hon har en lång och bred erfarenhet från Göteborgs och Västsveriges näringsliv och kommer närmast från rollen som marknadsdirektör på Swedavia.

– Charlotte Ljunggren har en unik förståelse för företagens villkor. Hon kombinerar ett strategiskt ledarskap med ett starkt fokus på regional och lokal utveckling, infrastruktur och samverkan mellan näringsliv och politik. Det gör henne till rätt person att leda Handelskammaren in i nästa fas, säger Joakim Hedin, vice ordförande i styrelsen för Västsvenska Handelskammaren.

Som tidigare flygplatsdirektör för Göteborg Landvetter Airport spelade Charlotte Ljunggren en central roll i att stärka flygplatsens betydelse som tillväxtmotor för regionens näringsliv och internationella tillgänglighet. Hon har även haft ledande befattningar inom Stena Line och ett mångårigt engagemang som ordförande i Handelskammarens styrelse.

– Jag ser fram emot att leda Handelskammaren i en tid när Västsverige spelar en avgörande roll för Sveriges ekonomiska utveckling. Tillsammans med medarbetare, medlemsföretag och samarbetspartners vill jag fortsätta utveckla vårt arbete för medlemsnytta, politiskt genomslag och starkare företagsvillkor, säger Charlotte Ljunggren, tillträdande vd för Västsvenska Handelskammaren.

Rekryteringen markerar nästa steg i Handelskammarens arbete med att ytterligare stärka västsvenska företags roll som motor för svensk tillväxt och konkurrenskraft.

– När vi har förtroende hos både medlemmar och beslutsfattare kan vi på riktigt bidra till beslut som stärker såväl regionens som de enskilda företagens konkurrenskraft, säger Charlotte Ljunggren och betonar vikten av fakta och samverkan som grund för Handelskammarens påverkansarbete.

Nuvarande vd Johan Trouvé, som aviserat sin avgång tidigare i år, fortsätter i rollen fram till Charlotte Ljunggrens tillträde i maj 2026.

– Under Johans ledarskap har Handelskammaren stärkt sin roll som en tongivande samhällsaktör med fler medlemsföretag, ökat inflytande och starkare regional närvaro, säger Joakim Hedin.

Rekryteringsprocessen leddes av ett utskott, med Maquire som extern partner.

Västsvenska Handelskammaren representerar över 3 000 medlemsföretag i regionen och arbetar för att stärka näringslivets konkurrenskraft genom påverkan, nätverk och kunskap. Organisationen är en oberoende röst för västsvenska företag i dialogen med politiken – regionalt, nationellt och internationellt.

