Ny vd för Noviers förvaltningsbolaget

Henrik Forsberg har under flera år varit COO med ansvar för teknik, projekt och hållbarhet, och har haft en central roll i att bygga upp struktur, kultur och kvalitet i förvaltningsverksamheten.

Samtidigt tar Jimmy Ronstad rollen som chef för teknik och projekt, samt fortsätter med ansvaret för region Syd och Väst. Lisa Lundin som nyligen tillträtt som hållbarhetschef, får det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet i linje med bolagets plan att stärka organisationen inom området.

Förändringen innebär också att Marie Bucht Toresäter, vd för Novier AB, får möjlighet att fokusera ännu mer på koncernens fortsatta tillväxt och strategiska utveckling.

– Vi växer snabbt och vill fortsätta göra det på ett hållbart och strukturerat sätt. Det här är ett naturligt steg för oss. Henrik har haft en nyckelroll i att driva teknik-, projekt- och hållbarhetsområdena. Han är en kulturbärare och rätt person att leda förvaltningsbolaget vidare, säger Marie Bucht Toresäter.

– Samtidigt stärker vi teamet ytterligare med Jimmy som chef för teknik och projekt, och Lisa som hållbarhetschef. Det ger oss en ännu tydligare organisation med kortare beslutsvägar och bättre stöd för både kunder och medarbetare, fortsätter hon.

Henrik Forsberg, nytillträdd vd för Novier Real Estate:

– Jag ser fram emot att ta det här steget och fortsätta utveckla förvaltningsverksamheten tillsammans med våra fantastiska team. Vi har byggt en stark grund och nu handlar det om att växa vidare med kvalitet, engagemang och närhet till kunden.