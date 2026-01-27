Ny vårdcentral till Vällingby Centrum

Urban Partners fortsätter att utveckla Vällingby Centrum. Den stora centrumanläggningen stärker nu vårdutbudet med ny vårdcentral och ungdomsmottagning.

Meliva vårdcentral har nyligen öppnat i ett centralt läge på Vällingby Torg 32.

Tidigare i januari flyttade Västerorts ungdomsmottagning närmare centrum till nyrenoverade och verksamhetsanpassade lokaler i Vällingby Centrum, Vällingbyplan 2.

För Vällingby Centrum, som sedan starten utvecklats enligt ABC-stadens principer är etableringarna ett självklart och välkommet tillskott.

Pernilla Tellberger, fastighetschef på Urban Partners:

– När vård och stöd finns mitt i centrum blir det enklare att få hjälp i rätt tid, oavsett om man är ung, äldre eller förälder. Det är precis den typen av tillgänglighet vi vill skapa i Vällingby. Etableringarna är ett led i vårt långsiktiga arbete med att utveckla Vällingby Centrum som ett nav för Västerort, där samhällsnära funktioner, service och vardagsliv hänger ihop.”

Satsningen innebär en tydlig förstärkning av vårdutbudet i Västerort och bidrar till att ytterligare stärka centrumets roll som ett levande nav för service, omsorg, handel och daglig service.