Ny utmaning för arkitekter vid Slussen

Atrium Ljungberg bjuder nu in arkitektkontor till parallellt uppdrag våren 2026 för att gestalta nästa kontorsprojekt i Slussen – Lilla Katarina.

Lilla Katarina är beläget i den östra delen av området, i direkt anslutning till kommande Nobel Center och Katarinaparken. Byggnaden planeras omfatta cirka 5,800 kvm ljus BTA och ska utformas som ett kontorshus med publik bottenvåning.

– Med Lilla Katarina tar vi nästa steg i vår långsiktiga utveckling av Slussen. Det är en unik plats med fantastisk utsikt över Gamla stan och Skeppsholmen, som kräver såväl arkitektonisk höjd som förståelse och känsla för platsen. Vi ser fram emot att få in innovativa och genomförbara förslag från några av branschens mest kvalificerade team, säger Ulrika Hellström, Affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg.

Det parallella uppdraget genomförs i samarbete med Stockholms stad och omfattar två steg: en prekvalificering som nu är öppen för ansökan, följt av ett uppdrag under våren 2026 där fyra utvalda team deltar. Projektet planeras ha byggstart 2028.