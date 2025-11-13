Ny utmaning för arkitekter vid Slussen

Atrium Ljungberg bjuder nu in arkitektkontor till parallellt uppdrag våren 2026 för att gestalta nästa kontorsprojekt i Slussen – Lilla Katarina.

Annons

Lilla Katarina är beläget i den östra delen av området, i direkt anslutning till kommande Nobel Center och Katarinaparken. Byggnaden planeras omfatta cirka 5,800 kvm ljus BTA och ska utformas som ett kontorshus med publik bottenvåning.

– Med Lilla Katarina tar vi nästa steg i vår långsiktiga utveckling av Slussen. Det är en unik plats med fantastisk utsikt över Gamla stan och Skeppsholmen, som kräver såväl arkitektonisk höjd som förståelse och känsla för platsen. Vi ser fram emot att få in innovativa och genomförbara förslag från några av branschens mest kvalificerade team, säger Ulrika Hellström, Affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg.

Det parallella uppdraget genomförs i samarbete med Stockholms stad och omfattar två steg: en prekvalificering som nu är öppen för ansökan, följt av ett uppdrag under våren 2026 där fyra utvalda team deltar. Projektet planeras ha byggstart 2028.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Bostäder går bäst i år – tydlig värdeutveckling

Kontorsfastigheter fortsätter att tappa. Klargörande lista över hur bolagens profil påverkat värdeutvecklingen.

Familjeägt bolag köper inom tullarna igen

Förvärvar bostadshus på Kungsholmen för 77.000 kronor per kvm.
Krönika

Utveckla olivolja med samma recept som fastigheter?

Andreas Eneskiold tar Arbequinaträd från fastlandet till Mallorca. ”Ett lyckat recept för fastighetsaffärer kan vara att utveckla och förädla något som redan finns, men även att tillföra ett nytt tänk från utsidan.”

Vakansen för kontor minskar i Göteborg

En betydande nyproduktion har skickat upp vakansgraden i Göteborg rejält. Med färre projektstarter har trenden nu brutits.

Thon lägger bud på Thon

Norska Thon Eiendomsselskap med fastigheter för 55 miljarder på väg bort från börsen. Fyra svenska köpcentrum ingår.

SBB:s omvandling – bit för bit

Stora affärer och iskyla i skuldförhandlingar.

Castellum storbantar – skär i ledningsgruppen

Stor nedskärning på huvudkontoret när 45 tjänster ska bort.

SBB i megatransaktion för 32 miljarder

Norska PPI tar över samtliga samhällsfastigheter som SBB fortfarande äger.

Stigande priser på privatmarknaden enligt SHB

Ökad köpkraft och minskad osäkerhet ger positiv skjuts.
Statens Fastighetsverk har många fastigheter med höga kulturvärden som kräver särskilt underhåll. Här är Södra bankohuset i Gamla Stan

Riksrevisionen granskar SFV

Flera åtgärder mot eftersatt underhåll och bättre fart på försäljningar.
Projekt

Skräddarsydda Sture ska locka till shopping

Ett av Stockholms innerstads största kvarter genomgår en rejäl omdaning för att locka till shopping.

Sålde Intea-aktier för 2,1 miljarder

Succéutvecklingen gav möjlighet sälja trots ”Lock-up”.

Prisma skapar ny handelsplats i Osby

Byggstart är planerad till det första kvartalet 2027 och färdigställande under det första kvartalet 2028.

Engelbert anlitar stjärnadvokater

Oscar Engelbert har inför kommande förhör kring misstänkta brott i bolag kopplade till honom anlitat advokaterna Filip Rydin och Slobodan ...
Tillbaka till förstasidan