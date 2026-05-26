Ny styrelse vald för Samhällsbyggarna

Vid Samhällsbyggarnas årsmöte har en ny styrelse valts för verksamhetsåret 2026.

Valberedningen har lagt särskild vikt vid att få in kompetens och förankring inom akademi, offentlig sektor och den tidigare SVR-grenen. Ambitionen har också varit att sätta samman en engagerad styrelse med bred representation från samhällsbyggnadssektorn och personer som kan bidra till att stärka föreningens roll och synlighet i branschen.

Till ordförande omvaldes Dag Björklund. Även Helena Dalhamn, Mattias Gretzer, Mattias Tegefjord och Victoria Tatti omvaldes som ledamöter.

Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen:

Caroline Szyber, jurist och rådgivare med lång erfarenhet från bostads-, bygg- och fastighetssektorn samt strategisk kommunikation.

Pontus Gruhs, strateg på Trafikverket med fokus på hållbart och demokratiskt samhällsbyggande i samverkan mellan offentlig och privat sektor.

Åsa Jarder, utvecklingsledare inom seriositet på Skanska Sverige med lång erfarenhet av förändringsarbete, hållbarhet och branschsamverkan.

Samtidigt lämnar tre ledamöter styrelsen: Helena Markgren, Ida Karlsson och Bita Almasian. Samhällsbyggarna riktar ett varmt tack för deras stora engagemang och värdefulla arbete för föreningen under deras tid i styrelsen, skriver man i en kommentar.