Styrelsen 2026 består av Mattias Gretzer (vice ordförande), Joanna Messmer (vd), Caroline Szyber, Åsa Jarder, Victoria Tatti, Mattias Tegefjord och Dag Björklund (ordförande). Ej med på bild: Helena Dalhamn och Pontus Gruhs.

Ny styrelse vald för Samhällsbyggarna

Vid Samhällsbyggarnas årsmöte har en ny styrelse valts för verksamhetsåret 2026.

Annons

Valberedningen har lagt särskild vikt vid att få in kompetens och förankring inom akademi, offentlig sektor och den tidigare SVR-grenen. Ambitionen har också varit att sätta samman en engagerad styrelse med bred representation från samhällsbyggnadssektorn och personer som kan bidra till att stärka föreningens roll och synlighet i branschen.

Till ordförande omvaldes Dag Björklund. Även Helena Dalhamn, Mattias Gretzer, Mattias Tegefjord och Victoria Tatti omvaldes som ledamöter.

Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen:

  • Caroline Szyber, jurist och rådgivare med lång erfarenhet från bostads-, bygg- och fastighetssektorn samt strategisk kommunikation.
  • Pontus Gruhs, strateg på Trafikverket med fokus på hållbart och demokratiskt samhällsbyggande i samverkan mellan offentlig och privat sektor.
  • Åsa Jarder, utvecklingsledare inom seriositet på Skanska Sverige med lång erfarenhet av förändringsarbete, hållbarhet och branschsamverkan.

Samtidigt lämnar tre ledamöter styrelsen: Helena Markgren, Ida Karlsson och Bita Almasian. Samhällsbyggarna riktar ett varmt tack för deras stora engagemang och värdefulla arbete för föreningen under deras tid i styrelsen, skriver man i en kommentar.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Bild på Villa Valentina, Mälarterrassen

Bildextra: Maxad spansk finca öppnar på Mälarterrassen

Premiär för andra restaurangen i AL:s Mälarterrassen. FV var först på plats.

Hotellgrupp: Lägre hyror i Stockholm gynnar hotell

Tittar löpande på nya koncept – Stockholmsmarknad i förändring.

Rapport: Stark svensk hotellmarknad trots global osäkerhet

Karta: Hit flyttar Ericsson – hus för hus

Blir dominant i den östra delen av stadsdelen.

Så hög blir vakansgraden i Kista efter Ericssons flytt

FV berättar om historisk hög vakansgrad för vad som tidigare var Europas svar på Silicon Valley.

Chockdykning för Coremaktien

Nyheten att Ericsson flyttar huvudkontoret från Kista straffade Coremaktierna tydligt.

Ericsson lämnar Kista

Ericsson hyr 95 000 kvm i Hagastaden

FV:s dubbla avslöjande bekräftade. En av Europas största kontorsuthyrningar. Alla hyresavtal i det historiska beslutet att lämna Kista listas. Läs om hyresnivåerna.

Mardröm för Vasakronan och Corem – och nio hotell

Börje Ekholm motiverar flytten från Kista

Castellum hyr ut totalt 37 000 kvm till Ericsson

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2026

Annica Ånäs jublar
Interiörbilder The Nooq och porträttbild på Niklas Andersson

Letar fler fastigheter till hotellhybrid

Vd:n: Orten som är högst på önskelistan.

Oklar framtid för aktörens jättekontrakt

”Det finns ju en motsats mellan stängt och säkert, och öppet och välkomnande.”

Lista: Här är lättindustri som allra hetast

Ny omfattande rapport kring det attraktiva segmentet.

Kinnevik sålt välkänt hus i Gamla stan

Bolaget har avyttrat en av sina fastigheter. Har kvar den längs Skeppsbron.

FV Affärskarta: Se flera transaktioner i närområdet

Tung duo lämnar Bonnier Fastigheters styrelse

”Mångåriga och värdefulla insatser.”

Hyr hela 3 000 kvm vid Stureplan

FV avslöjar stor uthyrning i CBD.
Exteriörbild av Restaurang Liv på Mälarterrassen

Bildextra: Myllymäkis krog först ut på Mälarterrassen

Bildbonanza: Invigning av Restaurang Liv med panoramautsikt över Gamla stan.

Lilium säljer för 660 mkr till Episurf – blir delägare

45 fastigheter om totalt 60 000 kvm byter ägare. Läs även om de tidigare affärerna.

 Tillbaka till förstasidan