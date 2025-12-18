Visionsbild av den nya sim- och idrottshallen sedd från Huddingevägen. Illustration: a och d arkitektkontor, stark arkitekter.

Ny sim- och idrottshall i Huddinge blir verklighet

Planerna på en ny sim- och idrottshall i centrala Huddinge har pågått länge – och nu blir de verklighet. Den 8 december gav kommunfullmäktige grönt ljus till satsningen, som ska bli en ny mötesplats för idrott, bad och gemenskap i kommunen.

Projektet genomförs av Huddinge Samhällsfastigheter på uppdrag av Huddinge kommun, i samverkan med Cobab AB, och planeras stå klar för inflyttning 2030.

Den nya sim- och idrottshallen ska ersätta Huddingehallen vid Gymnasietorget, som byggdes 1971. Med en total bruttoyta på cirka 23 500 kvadratmeter blir den både större och mer flexibel. Tack vare det strategiska läget och en genomtänkt planlösning, både inne och ute, är målet att hallen ska bli ett nav för idrott och träning – men också kunna ta emot en större publik och bli en självklar mötesplats i kommunen.

– Den nya sim- och idrottshallen är en satsning som vi är stolta över att få genomföra. Målet är att skapa en modern och hållbar byggnad som Huddinges invånare kan ha glädje av i många år framöver. Den blir också ett viktigt bidrag i vårt arbete med att utveckla samhällsbyggandet i kommunen, säger Marita Anheim, vd på Huddinge Samhällsfastigheter.

Den nya byggnaden ska inte bara bli större, utan också betydligt mer klimat- och energieffektiv. Material med lång livslängd kombineras med ett tydligt fokus på låg energianvändning. Bland annat planeras solceller på taket för att producera klimatsmart el och minska behovet av köpt energi.

Målet är att den ska certifieras enligt Miljöbyggnad 4.0, med nivå Silver på byggnadsnivå och Guld för energianvändning.

Den nya sim- och idrottshallen blir mångsidig, funktionell och utformas för att uppfylla gällande tillgänglighetskrav. Här ska både föreningsliv, skolidrott och allmänhet få plats. På idrottssidan byggs en fullstor A-hall med läktarplats för 1 500 åskådare, anpassad för elitidrott och större evenemang. Därutöver tillkommer mindre hallar och flexibla ytor för olika sporter, exempelvis dans, bordtennis, handboll och kampsport.

I simhallen planeras flera bassänger och ytor som alla Huddingebor kan få glädje av. Bland annat blir det en 50-metersbassäng med läktare, två multibassänger, familjebad och varmpool, samt lokaler för friskvård och hälsa. Simhallsdelen utformas också med moderna och flexibla lösningar som gör det enklare och mer bekvämt för besökare med olika behov.

