Ny samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta har utsett Håkan Larsson till ny samhällspolitisk chef. Han tillträder sin tjänst den 1 april och kommer närmast från rollen som samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Håkan Larsson har lång erfarenhet av samhällspolitiskt arbete, ekonomi och ledande roller i organisationer med stark koppling till bostads- och samhällsfrågor. I sin nya roll får han ett övergripande ansvar för Sveriges Allmännyttas samhällspolitiska arbete och intressebevakning i frågor som rör bostadspolitik, ekonomi och hållbar samhällsutveckling. Han kommer även att leda Sveriges Allmännyttas samhällspolitiska enhet, som består av ett drygt dussin experter.

– Det känns väldigt bra att välkomna Håkan Larsson till Sveriges Allmännytta. Han är en rutinerad och mycket uppskattad ledare och ekonom, med djup kunskap om vår bransch och dess utmaningar och möjligheter. Med Håkan på plats stärker vi vårt samhällspolitiska arbete ytterligare i en tid då bostadsfrågorna är både komplexa och avgörande för samhällsutvecklingen. Det krävs fakta, erfarenhet och långsiktighet – inte snabba populistiska utspel, säger Cathrine Holgersson, vd för Sveriges Allmännytta.

Håkan Larsson ser fram emot att bidra till organisationens arbete och till utvecklingen av den allmännyttiga bostadssektorn.

– Det känns på många sätt väldigt roligt att komma tillbaka till Sveriges Allmännytta. Jag ser fram emot att arbeta nära med våra medlemsföretag och bidra till att lyfta deras frågor, både gentemot media och beslutsfattare. Många av våra medlemmar har gått igenom flera kärva år, och att skapa bättre förutsättningar för dem är en av de viktigaste uppgifterna framöver.

– Allmännyttan spelar en central roll på den svenska bostadsmarknaden, och hyresrätten är avgörande för att människor ska kunna ha fungerande boenden genom livets olika skeden. Jag hoppas kunna bidra med både sakkunskap och erfarenhet av opinionsbildning för att stärka allmännyttans röst i den bostadspolitiska debatten.