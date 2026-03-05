Ny rekordhyra i city – gamla nivån krossad

Vd:n berättar för Fastighetsvärlden om den nya topphyran för kontor i Stockholm. Upp hela 30 procent.

Newsflash

Idag kl. 07:33

Vasakronan hyr ut 6 300 kvm

Hyr ut hel fastighet på Kungsholmen i Stockholm.

Newsflash

Idag kl. 07:32

Hyr ut 3 600 kvm till myndighet – fullt uthyrd

Attraktivt läge i närheten av centralen.

Newsflash

Igår kl. 17:56

Eurocommercial förvärvar för över miljard

Handelsplats om hela 45 000 kvm byter ägare.

De stora vinnarna när 40 000 kvm försvinner

En handfull stora fastighetsbolag redo att hugga hyresgästerna som måste lämna.

Möjlig drömaffär av Mengus – i skakig marknad

Intervju med Per Niklasson.

Nya Vera köpt 75 000 kvm via tolv affärer

Döpt bolag efter Sveriges första kvinnliga ingenjör.

Köper stora Frösundavik för 3 miljarder

50 000 kvm lokaler. Lösningen för den plan som FV tidigare berättat om.

Lista: Största affärerna 2026

Bakslag efter storköp - tvingas nu riva i Solna

Här har Fortifikationsverket köpt i 08-området

Tidigare förslag skrotas – hela 2 miljarder för dyrt

Stort fiasko. Tillbaka till ritbordet.

Ger grönt ljus för nya Nobelhuset – vill justera AL:s projekt

Vill se förändring i stort centralt projekt i Stockholm.

Balder gör jätteförsäljning

150 000 kvm lokaler ingår i transaktionen.

Urban Partners säljer 27 000 kvm till Northern Horizon

Sex fastigheter ingår i transaktionen.

Dags för 15:e Spring För Livet

Anmälningsfunktionen öppen. Nya sträckor och ny begränsning.

Bildextra: CBRE har nu flyttat in i ”The Hive”

Ännu ett ledande konsultbolag har flyttat till nya lokaler.

Podcasten Fastighet & Finans med fokus på stora händelser

Catena och Castellums köp respektive sälj synas liksom SBB och Heimstadens rapporter samt Corems massiva köp av bankaktier.

Tillväxtmöjligheter i Mälardalen

Heldagsevent där högkonjunkturen redan finns.

Novier får stort uppdrag

Avser hela 360 000 kvm lokaler i Stockholm.

Byggstartar 41 000 kvm logistik

17-årigt hyresavtal i stor satsning.

