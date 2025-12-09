Ny regionledning för Veidekke Bygg Väst

Stefan Strömberg är Veidekke Bygg Västs nya regionchef sedan den 1:a december. Tillsammans med Ansieh Sabetirad, som tillträde som arbetschef den 9:e september, kommer de med övriga ledningsgruppen i regionen att ansvara för den fortsatta utvecklingen av verksamheten i Göteborgsområdet.

– Det är med glädje jag välkomnar Stefan och Ansieh till Veidekke. De är båda omtyckta ledare med stort kundfokus som kommer bidra med såväl erfarenhet som nya idéer och engagemang, säger Martin Gadd, verksamhetsområdeschef för Veidekke Bygg Sverige.

Stefan Strömberg har en lång erfarenhet av byggbranschen, senast i rollen som operativ vice VD i Tage & Söner AB i Varberg. Ansieh Sabetirad kommer från rollen som arbetschef hos Wästbygg, men har även en bredare branscherfarenhet med sig från andra roller, bland annat inom inköp.

– Jag ser med stor glädje fram emot att bli en del av Veidekke och tillsammans med kollegorna utveckla vårt kunderbjudande och hitta nya värdeskapande projekt, säger Stefan.

– Tack för det varma mottagandet. Vi har en spännande tid framför oss. Det finns potential i marknaden och vi har både ambitionen och kompetensen för att lyckas, säger Ansieh.