Ny motgång för Balderägda Heron City

Heron city tappar sin tydligaste dragare när Willys flyttar till ett nytt läge i Kungens Kurva. Lyftet för Heron låter vänta på sig.

Willys meddelade under måndagen att man flyttar till nya lokaler i Kungens Kurva, närmare bestämt tar man delar av de lokaler som City Gross kommer att lämna på Diagonalvägen 4.

Den nya butiken kommer att öppna innan sommaren 2027 och blir nära 6000 kvm stor, ungefär dubbelt så stor som den nuvarande i Heron city.

Köpcentrum behöver hela tiden förnya sig men för Heron city verkar utmaningarna komma i snabb takt. Det har aldrig riktigt lyft.

Sedan några år är det Balder som äger köpcentret genom Serena Properties.

Det senaste året har JumpYard öppnat liksom danska Thansen och lågprisaktören Ongo.

Men samtidigt har flera välkända butiker lämnat eller dragit ned. XXL lämnade för annat läge i området och Power halverade sin yta och nu kommer en jobbig motgång till. Willys har varit en tydlig dragare till Heron.