Ny motgång för Balderägda Heron City

Heron city tappar sin tydligaste dragare när Willys flyttar till ett nytt läge i Kungens Kurva. Lyftet för Heron låter vänta på sig.

Annons

Willys meddelade under måndagen att man flyttar till nya lokaler i Kungens Kurva, närmare bestämt tar man delar av de lokaler som City Gross kommer att lämna på Diagonalvägen 4.

Den nya butiken kommer att öppna innan sommaren 2027 och blir nära 6000 kvm stor, ungefär dubbelt så stor som den nuvarande i Heron city.

Köpcentrum behöver hela tiden förnya sig men för Heron city verkar utmaningarna komma i snabb takt. Det har aldrig riktigt lyft.

Sedan några år är det Balder som äger köpcentret genom Serena Properties.

Det senaste året har JumpYard öppnat liksom danska Thansen och lågprisaktören Ongo.

Men samtidigt har flera välkända butiker lämnat eller dragit ned. XXL lämnade för annat läge i området och Power halverade sin yta och nu kommer en jobbig motgång till. Willys har varit en tydlig dragare till Heron.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Prisma skapar ny handelsplats i Osby

Byggstart är planerad till det första kvartalet 2027 och färdigställande under det första kvartalet 2028.

Engelbert anlitar stjärnadvokater

Oscar Engelbert har inför kommande förhör kring misstänkta brott i bolag kopplade till honom anlitat advokaterna Filip Rydin och Slobodan ...
Innovation Properties, Barings. Åkersberga.

Barings köper projekt med 262 lägenheter i Åkersberga

Andra stora bostadsprojektet mellan parterna.

”Planerna lever i allra högsta grad”

Trump och osäkerhet tog död på försäljningsprocessen. Diskussionen om framtida lokalisering lever.

Podcasten Fastighet & Finans med bostäder i fokus

Det fortsätter att trilla in kvartalsrapporter samtidigt som antalet fastighetsaffär ökar där hyresrättshus byter ägare. Bland de noterade bolagen står ...

MoS firar 10 år – jakten på fortsatt spets 

FV kartlägger: Så många butiker är kvar. Centrumchefens tre framtida mål. De överraskande bakslagen.

Alla butiker i MoS 2015 – vilka är kvar?

Lästips: Historien om Mall of Scandinavia

NP3 i nytt Coop-köp

Förvärvar ytterligare åtta fastigheter från Coop.

Norsk jätte satsar i Sverige

Har byggt flera fastighetsfonder i Norge. Går vidare till Sverige, Danmark och Finland via ny nordisk fond.
Oscar Engelberts bolag som äger konkursade Parkgate kan komma att behöva betala tillbaka mångmiljonbelopp. Foto: Montage

Förundersökning inledd runt Oscars bolagshaverier

Utredning om grova brott väntas ta flera månader.

Förvärvar bostadsfastighet i Birkastan i Stockholm

FV berättar om kvadratmeterpriset.

Helheten ska vara större än delarna

FV Fokus. FV frågar ut Annica Carlsson, vd på Equator Arkitekter. Om att lyfta stadsmiljöer. Vad som är värt att bevara. Motsättningarna inom hållbarhetsbegreppet.

Hyr ut hel fastighet till myndighet

Tar helt hus om 12.400 kvm på Kungsholmen.
Bent Oustad , vd Fabege

Fabege hämtar sin nya vd från norskt storbolag

Tar över efter Stefan Dahlbo som suttit på vd-stolen sedan 2019.

FV-lista: Här är de som varit vd – längst av alla

Tillbaka i fokus för ny era

Marriott satsar i Stockholm

Kedjans tionde i Stockholm. Marknadsförs inför 250 miljoner medlemmar.

 Tillbaka till förstasidan