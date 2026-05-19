Miljözon klass 3 i Stockholms innerstad, parkeringshuset Parkaden, och Dennis Wedin (M). Montage: Fastighetvärlden

Ny miljözon i Stockholm skrotas

Länsstyrelsen i Stockholm river upp beslutet om miljözon klass 3. Det innebär att det planerade förbudet mot bensin- och dieselbilar i den särskilda delen av Stockholms innerstad slopas helt och hållet. Till Einar Mattssons och Hufvudstadens glädje – som bägge yrkat på upphävande. Nu kontrar staden med att överklaga Länsstyrelsens besked till Transportstyrelsen.

Länsstyrelsen har beslutat upphäva beslutet från Stockholms kommun om att införa miljözon 3 i ett område i Stockholms City.

Det innebär att det planerade förbudet mot bensin- och dieselbilar i den särskilda delen av staden rivs upp helt och hållet.

Området för miljözon klass 3 består av följande gator:

  • Malmskillnadsgatan mellan broarna över Hamngatan respektive Kungsgatan.
  • Regeringsgatan mellan Hamngatan och fram till bron över Kungsgatan.
  • Norrlandsgatan mellan Hamngatan och Kungsgatan.
  • Biblioteksgatan.
  • Oxtorgsgatan.
  • Oxtorget.
  • Lästmakargatan.
  • Jakobsbergsgatan.
  • Mäster Samuelsgatan öster om bron över Sveavägen.
  • Smålandsgatan.
  • Norrmalmstorg.
  • Miljözonen gäller även för Klaratunnelns in- och utfart vid Mäster Samuelsgatan.
Karta över delar av förslaget om miljözon 3 i Stockholm
Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen är inte en del av miljözon klass 3. Karta: Stockholms stad

Oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M) glädjer sig åt det upphävda beslutet:

– Det här är en seger för det sunda förnuftet. Länsstyrelsen sätter slutgiltigt stopp för miljözon klass 3, ett dyrt och verklighetsfrånvänt experiment som kraftigt skulle ha begränsat tillgängligheten till city och skapat svårigheter för tusentals stockholmare och företagare, säger Dennis Wedin (M) i en kommentar, enligt Aftonbladet.

Beslutet välkomnas även av Svensk Handel och Visita, som företräder handels- och besöksnäringen.

– Detta är oerhört glädjande för de handelsföretag som verkar i centrala Stockholm. Vi konstaterar också att Länsstyrelsen drar samma slutsats som vi har pekat på sedan frågan först lyftes, nämligen att införandet av Sveriges hårdaste miljözon i några få kvarter mitt i Stockholm är oproportionerligt, säger Martin Kits, chef för näringspolitik och opinionsbildning på Svensk Handel, i en kommentar.

– Dagens besked är välkommet. Vi har under flera års tid arbetat med frågan och hela tiden påtalat de negativa effekter på jobb och företag som ett införande av miljözon 3 skulle ha haft, menar Anna Wallén, näringspolitisk chef på Visita, i samma pressmeddelande.

Hufvudstadens enorma parkeringshus Parkaden, fastighet Hästskon 10, i korsningen Regeringsgatan-Mäster Samuelsgatan vid NK hade påverkats om miljözon 3 gått igenom.

Fastighetsvärlden har tidigare berättat att fem parter hade överklagat.

Det handlar om Fastighetsföreningen Svensk Handels Hus U P A (Svensk Handel), Fastighets AB Oxtorgsgränd 1 (Einar Mattsson) och Hufvudstaden, som yrkade på att Länsstyrelsen skulle upphäva kommunens beslut. De två senare bolagen hade i andra hand yrkat att föreskrifternas ikraftträdande skulle senareläggas, med fyra respektive tre år.

Beslutet om miljözon 3 har dessutom redan frusits en gång. Nu har Länsstyrelsen kommit fram till att kommunen inte haft skäl att införa miljözon 3 i det aktuella området och beslutet rivs därmed upp helt och hållet.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Transportstyrelsen. Vilket staden under tisdag eftermiddag meddelade att den skulle göra.

– Avgaserna i Stockholm gör att luften är skadlig att andas, inte minst för gravida, barn och äldre. Det kan vi inte acceptera. Vi vill skapa ett Stockholm med lägre utsläpp och renare luft. Jag beklagar därför att Länsstyrelsen har upphävt beslutet om miljözon klass 3. Vi kommer att överklaga det beslutet till Transportstyrelsen, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Text Sofia Hadjipetri Glantz sofia.hadjipetri.glantz@fastighetsvarlden.se

