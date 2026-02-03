Catarina Fritz.

Ny ledamot till Alecta Fastigheters styrelse

Catarina Fritz har valts in som ny ledamot i Alecta Fastigheters styrelse. Catarina har stor erfarenhet från fastighetsbranschen och har tidigare bland annat varit CFO och vice VD på Akademiska hus.

Annons

Catarina Fritz efterträder Knut Rost i styrelsen.

– Vi är glada att välkomna Catarina till Alecta Fastigheters styrelse, hon har gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och stor kunskap inom både hållbarhet och digitalisering – kompetenser som blir avgörande för bolagets fortsatta utveckling, säger Pablo Bernengo, ägaransvarig för Alecta Fastigheter och chef för kapitalförvaltning på Alecta Tjänstepension

Catarina Fritz har lång erfarenhet inom ekonomi och finans och har tidigare bland annat arbetat som CFO och vice VD på Akademiska Hus, CFO på Keolis och är utöver Alecta Fastigheter även styrelseledamot i Coor, Bjerking, Svevia och Green Cargo.

– Jag är glad över att ta plats i styrelsen för Alecta Fastigheter och ser fram emot att bidra med mina tidigare erfarenheter inom hållbarhet, digitalisering och governance. Det ska bli mycket roligt att vara med på Alecta Fastigheters fortsatta resa, säger Catarina Fritz, styrelseledamot Alecta Fastigheter.

Alecta Fastigheters styrelse består därmed av sex ledamöter:

  • Johan Bergman, ordförande Alecta Fastigheter
  • Daniel Skoghäll, styrelseledamot
  • Camilla Wirth, styrelseledamot
  • Klas Åkerbäck, styrelseledamot
  • Daniel Kristiansson, styrelseledamot
  • Catarina Fritz, styrelseledamot
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Igår kl. 15:39

Bekräftat: Ericsson i avtal med Castellum

24 000 kvm i Hagastaden. FV:s avslöjande bekräftat.

Alma köper mitt i Köpenhamn

Tredje investeringen inom high street-segmentet.

Förvärvar Barneviks tidigare fastighet

FV berättar om köparen och priset. Affär i centrala Stockholm.

Ericsson svarar om framtiden i Kista

”Om vi ser behov framöver för lokaler på andra platser än i Kista, kommer vi att ta dem i beaktande”.

Storebrand köper hela 999 lägenheter

Över 54 100 kvm uthyrningsbar yta.

Strawberry investerar över 400 miljoner i Stockholm

Stordalen: ”Vi ska fortsätta utmana, utveckla och skapa upplevelser i världsklass”.

Castellum hyr ut 24 000 kvm – FV pekar ut Ericsson

Hemlig hyresgäst i Hagastaden – Fastighetsvärlden pekar ut potentiell hyresgäst. Avtal för hel projektfastighet.

Platzer kan få bygga hela 60 000 kvm centralt

Komplex plats, invid Nordstan mitt i Göteborg. Planeras för spårvagn rakt igenom huset.

JM köper för 1,1 miljard i Norge

Omfattar 1 300 byggrätter och 300 bostäder i projekt.

Vakansgraden upp till 13% för kontor hos AL

Annica Ånäs: ”Kan ha nått sin kulmen”. Under fjärde kvartalet minskade hyresintäkterna i jämförbart bestånd med -1,3% (2,8).

Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen – bolag för bolag

Vasakronan förlänger 19 000 kvm med Ericsson i Kista

Oklart vad som händer kring jätteförhyrningen i stort. Övriga avtal med Vasakronan uppges ”löpa på som vanligt”.

Regeringen nobbar förslagen kring turismen i Sverige

”Vi strävar efter att åstadkomma det motsatta.”

Starkt uppåt i försäljning för Besqab

Fortsatt allt starkare siffror från bostadsutvecklaren.

Så planerar frigjort Svefa att dubbla omsättningen

FV Fokus. Intervju med Gustav Källén om det offensiva målet. Fördelarna med nya ägarbilden och börsnotering Segmenten som går bäst Tipsen för en ”dålig” fastighet Konkurrenters röda siffror Tillväxt och uppköp.

Rekryterar Anna Nyberg

Tidigare haft toppjobb vid Vasakronan, Ica Fastigheter och Fabege.

 Tillbaka till förstasidan