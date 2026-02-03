Ny ledamot till Alecta Fastigheters styrelse

Catarina Fritz har valts in som ny ledamot i Alecta Fastigheters styrelse. Catarina har stor erfarenhet från fastighetsbranschen och har tidigare bland annat varit CFO och vice VD på Akademiska hus.

Catarina Fritz efterträder Knut Rost i styrelsen.

– Vi är glada att välkomna Catarina till Alecta Fastigheters styrelse, hon har gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och stor kunskap inom både hållbarhet och digitalisering – kompetenser som blir avgörande för bolagets fortsatta utveckling, säger Pablo Bernengo, ägaransvarig för Alecta Fastigheter och chef för kapitalförvaltning på Alecta Tjänstepension

Catarina Fritz har lång erfarenhet inom ekonomi och finans och har tidigare bland annat arbetat som CFO och vice VD på Akademiska Hus, CFO på Keolis och är utöver Alecta Fastigheter även styrelseledamot i Coor, Bjerking, Svevia och Green Cargo.

– Jag är glad över att ta plats i styrelsen för Alecta Fastigheter och ser fram emot att bidra med mina tidigare erfarenheter inom hållbarhet, digitalisering och governance. Det ska bli mycket roligt att vara med på Alecta Fastigheters fortsatta resa, säger Catarina Fritz, styrelseledamot Alecta Fastigheter.

Alecta Fastigheters styrelse består därmed av sex ledamöter: