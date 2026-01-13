Fredrik Kjellgren blir marknadsområdeschef Göteborg och Ulrika Nilsson kontorschef på FOJAB i Göteborg.

Ny kontorschef på Fojab i Göteborg

Ulrika Nilsson är ny kontorschef på FOJAB i Göteborg. Det är en av förändringarna sedan Erséus Arkitekter i höstas anslöt sig till FOJAB.

Under 2025 blev Erséus Arkitekter en del av FOJAB och två Göteborgskontor blev ett. Samgåendet innebär bättre möjligheter att åta sig uppdrag och med förenad kreativitet, kompetens och innovationskraft, ökad närvaro och mer resurser kunna bidra till utvecklingen i Västsverige.

Det innebär också en del förändringar i organisationen. Ulrika Nilsson, tidigare VD på Erséus, blir kontorschef för FOJABs Göteborgskontor. Hon tar över efter Fredrik Kjellgren som blir marknadsområdeschef Göteborg. Peter Erséus, grundare av Erséus Arkitekter, fortsätter som uppdragsansvarig arkitekt och rådgivare i bland annat marknadsfrågor, projekt och tävlingar.

Totalt på FOJAB arbetar cirka 170 personer. Huvudkontoret finns i Malmö och utöver kontoret i Göteborg finns kontor även i Stockholm och Helsingborg.

