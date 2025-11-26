Ny kapitaldistributionspolicy och strategi vid Castellum

Styrelsen för Castellum har antagit en ny strategi med ett tydligt fokus på lönsamhet och kapitalallokering. Målet är att uppnå en årlig avkastning på eget kapital om minst 10 procent över en konjunkturcykel. Samtidigt har utdelningspolicyn justerats till en kapitaldistributionspolicy, så att minst 25 procent av förvaltningsresultatet ska distribueras till aktieägarna, antingen genom kontantutdelning eller aktieåterköp, om inte bolagets finansiella ställning motiverar annat.

Strategin ”Back to Basics” innebär att Castellum skärper sitt fokus på kärnverksamheten: kommersiella fastigheter, huvudsakligen i Sverige, med en decentraliserad modell nära kunderna, strikt kostnadsdisciplin och ett tydligt lönsamhetsfokus. Portföljen kommer att förvaltas mer aktivt genom en ökad transaktionshastighet för att förbättra avkastningen.

– Tio procent är grejen. Castellum har många lönsamma fastigheter och skickliga medarbetare. Högre tempo, mindre byråkrati och ett tydligt lönsamhetsfokus kommer att ta oss dit, säger Pål Ahlsén, vd, Castellum AB.

Den finansiella policyn förstärks genom att lägga till en ambition att alltid sträva efter en investment grade-rating. Resterande delar av den finansiella policyn är oförändrade, med en belåningsgrad som varaktigt inte överstiger 40 procent och en räntetäckningsgrad om minst 3 gånger.

Castellums hållbarhetsmål att uppnå nettonoll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2040 kvarstår.