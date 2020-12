Ny huvudägare i Svefa

Svefa, med 180 medarbetare, får ny huvudägare. Det är Broviken Gruppen som går in som huvudägare. Grundare till Broviken är Per Granath som redan tidigare, via sitt bolag Zirkona, ägt cirka 18 procent av Svefa. Broviken kommer att äga bolaget tillsammans med ledning och nyckelmedarbetare inom Svefa-koncernen.