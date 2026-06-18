Nancy Mattsson blir ny GD på Boverket

På en pressträff under torsdagen meddelar infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) att Nancy Mattsson blir ny generaldirektör för Boverket. Hon arbetar i dag på JM som chef projektutveckling inom förvärv.

Anders Sjelvgren lämnar sitt uppdrag som generaldirektör för Boverket efter att ha lett myndigheten i nio år. Ny generaldirektör blir Nancy Mattsson.

Hon är i dag chef projektutveckling inom förvärv på JM. Hon är arkitekt i grunden och har arbetat inom samhällsbyggnadsbranschen i hela sin karriär. Hon har bland annat varit affärsutvecklingschef på Skanska, stadsarkitekt i Lidingö stad samt process- och projektutvecklare på Structor. Hon har också ett flertal uppdrag i ryggen, såsom ledamot i insynsrådet på Boverket sedan juni 2025, ledamot i valberedningen i Svenskt Näringsliv och styrelseordförande i Bofrämjandet.

Nancy Mattsson börjar den 31 augusti.

– Nancy Mattsson är ett välkommet val som ny generaldirektör för Boverket. Med sin långa erfarenhet från byggbranschen har hon en god förståelse för bostads- och fastighetsmarknadens villkor och förutsättningar. Vi ser fram emot ett fortsatt arbete med regelförenklingar för att stärka utvecklingen av bygg- och fastighetsbranschen, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige i en kommentar till Fastighetsvärlden.

Anders Holmestig är inte den enda som anser att Nancy Mattsson är ett bra val.

– Vi är stolta över att en av våra medarbetare får ett så viktigt uppdrag, i en tid då förutsättningarna för bostadsbyggandet är centrala för Sveriges utveckling. Nancy har under många år bidragit med gedigen kompetens inom bostadsutveckling och samhällsbyggande och vi önskar henne lycka till i sin nya roll, säger JM:s vd och koncernchef Mikael Åslund.

Boverket är den centrala statliga myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Myndighetens huvuduppgift är att ta fram föreskrifter, vägledningar och ge stöd för att säkerställa en god byggd miljö och fungerande bostadsmarknad i Sverige.