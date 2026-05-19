Ny Friskis&Svettis i Malmö – första på 16 år

Nya Friskis&Svettis på Bures gata 13 (Bure 2) i Hyllie blir den första anläggningen i Malmö på 16 år. Hyresavtalet med Wihlborgs löper över sju år.

Friskis&Svettis öppnar nytt på Bures gata 13 (Bure 2) ett stenkast från Hyllie station. Anläggningen på 670 kvadratmeter får premiär i oktober.

Den nya inrättningen blir föreningens sjätte i Malmö och etableras på bottenvåningen i fastigheten. Fastigheten ligger nära upp- och nedgången till Hyllie station med snabba förbindelser till både Copenhagen Airport och centrala Malmö.

– Friskis&Svettis blir ett värdefullt tillskott i Hyllie. När det är aktivitet och ljus i bottenvåningen även på kvällstid skapas en levande och välkomnande känsla i kvarteret, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.