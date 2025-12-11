Katarina Swedenborg är utsedd till ny fastighetsutvecklingschef på SKB. Hon har en lång och bred branscherfarenhet i flera olika roller.

Katarina Swedenborg har över 30 års erfarenhet från fastighets- och byggbranschen. Hon har bland annat varit projektchef stadsutveckling hos Wallenstam och affärsområdeschef byggproduktion på Einar Matsson, samt konsult i egen verksamhet. Senast har hon varit projektchef och tillförordnad fastighetsutvecklingschef på SKB.

– SKB har en unik och fantastisk produkt och spelar en viktig roll för bostadsutvecklingen. Jag är otroligt glad över att få möjligheten att leda det här arbetet tillsammans med teamet på SKB, säger Katarina.

Katarina Swedenborg har nyligen tillträtt tjänsten och kommer även att ingå i ledningsgruppen.

– Jag är så glad över att Katarina axlar rollen som fastighetsutvecklingschef. Hennes erfarenhet är värdefull för SKB och stärker vårt arbete med att bygga fler kooperativa hyresrätter och bidra till utvecklingen av regionen, säger Ingrid Gyllfors, vd SKB.