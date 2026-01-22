Alexandra Lundberg,, Turner & Townsend, CBRE

Ny chef till CBRE-bolag

Turner & Townsend, det globala konsultföretaget tillika dotterbolag till CBRE, har utsett Alexandra Lundberg till head of Building consultancy i Sverige. Bolaget har 50 anställda i Sverige.

Med 20 års erfarenhet i fastighetssektorn har Alexandra Lundberg expertis inom teknisk due diligence, projektutveckling, fastighetsutveckling och design. Hon ansluter till Turner & Townsend från Drees & Sommer, där hon var head of real estate advisory i Sverige, och har tidigare varit head of value add på WSP Sverige samt senior architect på Vattenfall.

Utnämningen av Alexandra stärker Turner & Townsends nordiska verksamhet genom att återetablera affärsområdet Building Consultancy, med målet att hjälpa kunder att utveckla och förbättra sina fastigheter.

Alexandra Lundberg är utbildad arkitekt från Lunds universitet.

I januari 2025 gick CBRE samman med Turner & Townsend. CBRE:s projektledningsverksamhet – inklusive Building Consultancy – integrerades i Turner & Townsend, som är ett majoritetsägt dotterbolag till CBRE.

– Med Alexandra ombord kommer Turner & Townsend nu kunna bidra genom hela projektcykeln – från tidiga skeden genom implementering till teknisk due diligence och transaktionsstöd. Vi kan erbjuda rådgivning till privata, offentliga och kommunala aktörer med fastighetsverksamhet inom bostäder, kommersiella byggnader, industri eller samhällsfastigheter, säger Nima Aase, managing director för Turner & Townsend Scandinavia.

