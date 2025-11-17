Ny CFO och ny Head of Finance till Slättö

Slättö har utsett Jonas Rickardsson till Chief Financial Officer och Hedvig Falgén Andreassen till Head of Finance. Med rekryteringarna förstärker bolaget sin finansiella ledning i takt med att verksamheten fortsätter att växa i Norden.

–Efter att ha förvärvat fastigheter till ett värde överstigande 16 miljarder kronor under de senaste två åren stärker vi nu vårt finansiella ledarskap med Jonas och Hedvig, vilket ytterligare rustar oss för att växa effektivt och fortsätta leverera marknadsledande resultat till våra investerare, säger Johan Karlsson, grundare och Managing Partner på Slättö.

Jonas Rickardsson ansluter till Slättö från konsultfirman Alvarez & Marsal, där han under mer än fem år varit Managing Director för Norden. Med över tjugo års erfarenhet från EY, PwC och Deloitte har han gedigen kompetens inom finansiell styrning och fastighetsrådgivning.

Hedvig Falgén Andreassen tillträder som Head of Finance från Polarium, där hon varit VP Global Accounting, samt Homevolt, där hon var CFO. Hennes mer än 15 år i ledande ekonomifunktioner omfattar roller inom fastighets-, energi- och tekniksektorn, bland annat som CFO på Sveafastigheter och Group Accounting Manager på SBB.