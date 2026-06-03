Ny arena vid Globen omkullkastar stora planer

Socialdemokraterna, Djurgården och AIK vill bygga en ny ishockeyarena för minst 10 000 åskådare där Hovet finns idag, eller på Gamla Söderstadion bredvid. Om planerna förverkligas måste de planer som tidigare funnits för stora mängder bostäder och kontor göras om. Tänkta utvecklare har varit trion Castellum, Wallenstam och Åke Sundvall.

– Den rödgröna majoriteten i Stockholms stad är överens om att gå vidare med det här projektet, säger socialdemokratiska finansborgarrådskandidaten Emilia Bjuggren.

Beskedet kommer efter att Globen nyligen renoverats för stora summor. Blir projektet av så kommer staden utöver att få en stor utgift även få mindre intäkter från fastighetsbolagen när volymen krymper.

Tidigare har planen varit att skapa två underjordiska arenor vid platsen för dagens Hovet och tidigare Söderstadion – för att ovanpå bygga bostäder samt kontor som en ”bullervall” mot Nynäsvägen.

– Vi har pratat i årtionden om att vi behöver en ny hockeyarena. Nu har vi tagit första steget, säger Djurgårdens vd Matthias Sånemyr.

2017 utsågs en vinnande samarbetsgrupp bestående av Castellum, Wallenstam och Åke Sundvall med förslaget Söderhov. Målet var att bygga 30 000 kvm kontor och 850 bostäder på platsen för Söderstadion och Hovet, invid Globen i Stockholm.

Första inflyttning i området var tänkt att ske år 2022.

Castellums plan har varit att bygga längst österut inom området, längs med 73:an/Nynäsvägen. Där ska huskropparna fungera som ”bullervall” för de bostäder som Wallenstam och Åke Sundvall tänkt att bygga.

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– Vi tror stenhårt på Slakthusområdet och då även Söderhov, sa Daniel Kvant Suber, som är affärsutvecklingschef region Stockholm-Norr vid Castellum, till Fastighetsvärlden hösten 2025 när det kom uppgifter om att dagens Hovet skulle bli kvar längre än planerat.

Den vinnande trion för att utveckla området besegrade Corem/NCC och Veidekke Bostad/Rikshem i slutfinalen.

Stockholms stads bolag Stockholm Globe Arena Fastigheter (SGAF) äger marken.