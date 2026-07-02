Ny affärsområdeschef till Riksbyggen från Coor

Riksbyggen har rekryterat Christer Olsson till ny affärsområdeschef för Fastighetsförvaltning. Han kommer även att ingå i Riksbyggens företagsledning. Christer Olsson kommer närmast från Coor i rollen som kommersiell chef.

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Christer Olsson blir ny affärsområdeschef för Riksbyggens fastighetsförvaltning. Rollen innebär att han även kommer att ingå i Riksbyggens företagsledning.

Christer Olsson.
Christer Olsson.

Christer Olsson kommer närmast från Coor i rollen som kommersiell chef och efterträder Eric Stuart som går i pension.

Christer Olsson  kommenterar:

– Jag kommer från en verksamhet där vi jobbar nära kunderna i vardagen, med stort fokus på kvalitet, effektivitet och långsiktiga relationer. Den erfarenheten vill jag ta med mig in i Riksbyggen och bidra till att vi fortsätter utveckla vårt erbjudande och vår leverans, både affärsmässigt och hållbart.

– För oss är lönsamhet och resultat ett medel för att kunna vara samhällsutvecklare på riktigt. Det känns jättebra att vi får in Christer i vårt företag. Med hans bakgrund från Coor får vi både ett högt driv och ett stabilt ledarskap i vår pågående utvecklingsresa framåt, säger Johanna Frelin, vd för Riksbyggen.

Christer Olsson tillträder sin tjänst i Riksbyggen 1 oktober 2026.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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