Juha Mennander tillträder som ny affärsområdeschef för fastighet i Coor Sverige under april 2026 och tar plats i koncernledningen. Juha Mennander efterträder Anna Rudberg, som lämnar Coor för nya utmaningar utanför bolaget.

Juha Mennander har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom fastighetsservicebranschen, och kommer närmast från rollen som affärsområdeschef för fordonstjänster på handelskoncernen Kesko. Dessförinnan har Juha haft flera tunga ledarroller inom fastighetsservicebolaget Caverion, bland annat som VD för den svenska verksamheten, samt haft internationella VD-roller inom hissbolaget Kone på flera europeiska marknader och i Kanada.

– Jag är mycket glad över att Juha Mennander har tackat ja till rollen som affärsområdeschef för fastighet i Sverige, ett tillväxtområde för Coor. Juha har en djup och bred erfarenhet från både tjänste- och installationssidan av fastighetsbranschen och är en beprövad ledare med dokumenterad framgång inom förändringsledning, tillväxt och komplexa upphandlingar. Med sin expertis och sitt strategiska ledarskap kommer Juha att bidra starkt till vår satsning på fastighetsområdet, säger Ola Klingenborg, VD och koncernchef för Coor.

Den svenska verksamheten inom teknisk fastighetsförvaltning (Hard FM) är den största inom Coor och kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av erbjudandet inom fastighetsservice för hela företaget.

Anna Rudberg kvarstår i rollen tills Juha Mennander tillträder.