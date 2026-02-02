Ny affärsområdeschef för fastighet i Coor Sverige

Juha Mennander tillträder som ny affärsområdeschef för fastighet i Coor Sverige under april 2026 och tar plats i koncernledningen. Juha Mennander efterträder Anna Rudberg, som lämnar Coor för nya utmaningar utanför bolaget.

Annons

Juha Mennander har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom fastighetsservicebranschen, och kommer närmast från rollen som affärsområdeschef för fordonstjänster på handelskoncernen Kesko. Dessförinnan har Juha haft flera tunga ledarroller inom fastighetsservicebolaget Caverion, bland annat som VD för den svenska verksamheten, samt haft internationella VD-roller inom hissbolaget Kone på flera europeiska marknader och i Kanada.

– Jag är mycket glad över att Juha Mennander har tackat ja till rollen som affärsområdeschef för fastighet i Sverige, ett tillväxtområde för Coor. Juha har en djup och bred erfarenhet från både tjänste- och installationssidan av fastighetsbranschen och är en beprövad ledare med dokumenterad framgång inom förändringsledning, tillväxt och komplexa upphandlingar. Med sin expertis och sitt strategiska ledarskap kommer Juha att bidra starkt till vår satsning på fastighetsområdet, säger Ola Klingenborg, VD och koncernchef för Coor.

Den svenska verksamheten inom teknisk fastighetsförvaltning (Hard FM) är den största inom Coor och kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av erbjudandet inom fastighetsservice för hela företaget.

Anna Rudberg kvarstår i rollen tills Juha Mennander tillträder.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Förvärvar Barneviks tidigare fastighet

FV berättar om köparen och priset. Affär i centrala Stockholm.

Ericsson svarar om framtiden i Kista

”Om vi ser behov framöver för lokaler på andra platser än i Kista, kommer vi att ta dem i beaktande”.

Storebrand köper hela 999 lägenheter

Över 54 100 kvm uthyrningsbar yta.

Strawberry investerar över 400 miljoner i Stockholm

Stordalen: ”Vi ska fortsätta utmana, utveckla och skapa upplevelser i världsklass”.

Castellum hyr ut 24 000 kvm – FV pekar ut

Hemlig hyresgäst i Hagastaden – men Fastighetsvärlden pekar ut potentiell hyresgäst och även en utmanare. Avtal för hel projektfastighet.

Platzer kan få bygga hela 60 000 kvm centralt

Komplex plats, invid Nordstan mitt i Göteborg. Planeras för spårvagn rakt igenom huset.

JM köper för 1,1 miljard i Norge

Omfattar 1 300 byggrätter och 300 bostäder i projekt.

Vakansgraden upp till 13% för kontor hos AL

Annica Ånäs: ”Kan ha nått sin kulmen”. Under fjärde kvartalet minskade hyresintäkterna i jämförbart bestånd med -1,3% (2,8).

Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen – bolag för bolag

Vasakronan förlänger 19 000 kvm med Ericsson i Kista

Oklart vad som händer kring jätteförhyrningen i stort. Övriga avtal med Vasakronan uppges ”löpa på som vanligt”.

Regeringen nobbar förslagen kring turismen i Sverige

”Vi strävar efter att åstadkomma det motsatta.”

Starkt uppåt i försäljning för Besqab

Fortsatt allt starkare siffror från bostadsutvecklaren.

Så planerar frigjort Svefa att dubbla omsättningen

FV Fokus. Intervju med Gustav Källén om det offensiva målet. Fördelarna med nya ägarbilden och börsnotering Segmenten som går bäst Tipsen för en ”dålig” fastighet Konkurrenters röda siffror Tillväxt och uppköp.

Rekryterar Anna Nyberg

Tidigare haft toppjobb vid Vasakronan, Ica Fastigheter och Fabege.

Så ska Nordr genomföra sitt jätteprojekt

Bolagets största investering någonsin. Ny strategi efter nytt avtal.

 Tillbaka till förstasidan