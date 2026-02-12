Nuveen köper Schroders i affär värd 120 miljarder

I en av de största affärerna på den globala kapitalförvaltningsarenan har den amerikanska förvaltaren Nuveen kommit överens om att förvärva den brittiska finansjätten Schroders i en uppgörelse värderad till 9,9 miljarder brittiska pund, motsvarande nära 120 miljarder svenska kronor

Affären, som offentliggjordes den 12 februari, innebär slutet på mer än två århundraden av oberoende för Schroders, som grundades i London redan 1804 och har varit ett av Storbritanniens mest respekterade kapitalförvaltningsbolag.

Nuveen, som är ett dotterbolag till pensionsförvaltaren Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA), erbjuder Schroders aktieägare 612 pence per aktie, vilket inkluderar en kontantdel på 590 pence plus upp till 22 pence i utdelningar före affärens slutförande.

Premiumet i budet är betydande: erbjudandet ligger omkring 29–34 procent över Schroders aktiekurs innan nyheten blev offentlig, vilket fick aktien att stiga kraftigt på Londonbörsen. Styrelsen i Schroders har enhälligt rekommenderat erbjudandet, och affären förväntas godkännas av aktieägare och konkurrensmyndigheter innan den slutligen genomförs under det fjärde kvartalet 2026.

För Nuveen innebär förvärvet ett strategiskt lyft i jakten på global skala. Tillsammans kommer de två förvaltarna att ha nästan 2,5 biljoner dollar i förvaltade tillgångar och närvaro i över 40 marknader, vilket stärker Nuveens konkurrenskraft gentemot branschjättar som BlackRock och Vanguard.

Schroders, som länge varit ett självständigt affärsnav i City of London, kommer enligt avtalet att drivas vidare som ett separat affärsområde inom Nuveen åtminstone under det första året efter affärens slutförande. London planeras att fungera som det kombinerade bolagets största kontor utanför USA, och Richard Oldfield, nuvarande vd för Schroders, kommer att fortsätta i ledande position med rapportering till Nuveens vd William Huffman.

För Schroder‑familjen, som fortfarande kontrollerade en stor del av bolaget, innebär försäljningen en betydande kontantvinst och slutet på en familjeepok i brittisk finans. Samtidigt reflekterar affären en djupare trend inom kapitalförvaltning där konsolidering blivit en nödvändighet för att hantera konkurrenstryck från billigare passiva investeringar och teknikinvesteringar.

Affären har väckt reaktioner långt utanför finanskretsar, dels som en symbol för förändring i en traditionstung bransch, dels som en milstolpe i det växande samarbetet mellan amerikanska och europeiska aktörer inom finanssektorn.