Nu öppnar Shopping Park Kållered – fullt

Efter flera års utveckling står nu nya Shopping Park Kållered klart, en ny stor handelssatsning intill Ikea i södra Göteborgsområdet. På 19 500 kvm samlas nu butiker, restauranger och serviceaktörer som Coop, Lidl, Systembolaget, Jysk, Hemtex och Dollarstore. Bakom satsningen står Ingka Centres, som investerat över 700 miljoner kronor. Allt är fullt uthyrt.

Shopping Park Kållered är utvecklat för att samla shopping, restauranger och vardagsservice på samma plats, med ambitionen att skapa fler anledningar för människor att besöka området kring Ikea i Kållered, i Mölndal. Utvecklingen omfattar även förbättrad tillgänglighet inom området, nya gång- och cykelstråk samt utbyggd parkeringsinfrastruktur.

– Det känns väldigt roligt att vi nu kan välkomna besökare till hela Shopping Park Kållered efter en intensiv period tillsammans med våra hyresgäster och partners. Det här är en stor investering i regionen och vi ser fram emot att skapa ett handelsområde med ännu fler butiker, restauranger och upplevelser för människor att samlas kring i vardagen, säger Johanna Strid, Meeting Place Manager för Shopping Park Kållered.

Shopping Park Kållered är en del av bolagets fortsatta utveckling av mötesplatser och handelsdestinationer i Sverige och internationellt, där shopping kombineras med mat, service och upplevelser anpassade efter människors vardag och lokala behov. Genom att stärka Kållered som handelsdestination har Ingka Centres samtidigt utvecklat ett nav för vardagslivet för de många människorna i Kållered, Mölndal och Göteborgsregionen.

– På Ingka Centres tror vi starkt på värdet av fysiska mötesplatser och destinationer som gör vardagen lite bekvämare och mer inspirerande för människor. Shopping Park Kållered är ett väldigt bra exempel på det – en plats som utvecklats utifrån lokala behov, med en bred mix av handel, restauranger och service som gör det enkelt för människor att göra flera saker på samma plats, säger Ferhan Topal, marknadschef för Nordöstra Europa och Nordamerika.

Aktörerna som flyttar in: