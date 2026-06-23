”Nu kan vilken jubelidiot som helst överklaga i alla led”

Hur kan bostadsmarknaden, som är så känslig för politiska beslut, påverkas av valet i höst? Det var grunden för diskussionen mellan Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och politisk chefredaktör Sydöstran, och Svante Jonsson, vd Tango Capital Markets, på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på tisdagen.

Hur det går i valet i höst?

Björn Ljunggren, statsvetare och politisk chefredaktör Sydöstran, gav ett högst tvetydigt svar på det på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på tisdagen.

Lite beroende på hur man ser på det.

– S kommer inte vinna. Tidö-gänget kommer förlora. Borgerligheten har luckrats upp. Den stora striden blir hur man ska bilda regering efter valet. Extraval ska inte uteslutas, sade Björn Ljunggren från scenen.

Han menade att anticipationseffekten, eller förväntanseffekten, kommer att avgöra valet. Och förenkla för bygg- och fastighetssektorn.

– Anticipationseffekten är block- och mandatöverskridande. Oavsett om man gillar det eller inte så vet man vad som gäller. Det handlar om att det finns förväntningar på framtiden, sade Björn Ljunggren vidare.

Svante Jonsson, vd Tango Capital Markets, menade att branschen just pratar mycket om stabila regler.

Vad kan lagstiftaren göra för att korta ledtiderna?

– Det finns två tydliga åtgärder. Den ena vad man får överklaga på och i vilket skede. Så som det ser ut nu kan vilken jubelidiot som helst överklaga i alla led. En annan sak som går att göra något åt är synen och kravet på detaljplaner, svarade Svante Jonsson på moderator Ellinor Perssons fråga.