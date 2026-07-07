Nu bor det över en miljon i Stockholm

Under våren har det varit nära och i maj nådde befolkningen i Stockholms kommun över en miljon. Flera kommuner i landet är samtidigt väldigt nära en siffermässigt intressant befolkningssiffra, till exempel Uppsala. Det visar den senaste befolkningsstatistiken från SCB.

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Under hela 2000-talet har Stockholms befolkning vuxit med ungefär en kvarts miljon invånare. I början av millenniet var tillväxten relativt låg, runt en halv procent om året. Under 2010-talet ökade befolkningen i en högre takt.

Sen kom pandemin, efter den har befolkningsökningen i Stockholm saktat ner igen. Från december 2023 till i maj i år har befolkningen i kommunen vuxit med cirka 11 400 personer.

I landets fjärde största kommun Uppsala har däremot befolkningen vuxit stadigt under hela 2000-talet.

– I januari 2000 var cirka 188 600 folkbokförda i Uppsala och i maj i år nådde invånarantalet 249 843, en ökning med över 30 procent, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.

Två kommuner i landet är också på väg att få över 100 000 invånare, Sundsvall i norr och Karlstad i väster.

Svenska kommuner med fler än 30 000 invånare som närmar sig ett siffermässigt jämnt invånarantal i maj 2026

Kommun Folkmängd i maj 2026
Stockholm 1 000 374
Uppsala 249 843
Karlstad 98 956
Sundsvall 98 848
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