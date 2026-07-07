Nu bor det över en miljon i Stockholm
Under våren har det varit nära och i maj nådde befolkningen i Stockholms kommun över en miljon. Flera kommuner i landet är samtidigt väldigt nära en siffermässigt intressant befolkningssiffra, till exempel Uppsala. Det visar den senaste befolkningsstatistiken från SCB.
Under hela 2000-talet har Stockholms befolkning vuxit med ungefär en kvarts miljon invånare. I början av millenniet var tillväxten relativt låg, runt en halv procent om året. Under 2010-talet ökade befolkningen i en högre takt.
Sen kom pandemin, efter den har befolkningsökningen i Stockholm saktat ner igen. Från december 2023 till i maj i år har befolkningen i kommunen vuxit med cirka 11 400 personer.
I landets fjärde största kommun Uppsala har däremot befolkningen vuxit stadigt under hela 2000-talet.
– I januari 2000 var cirka 188 600 folkbokförda i Uppsala och i maj i år nådde invånarantalet 249 843, en ökning med över 30 procent, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.
Två kommuner i landet är också på väg att få över 100 000 invånare, Sundsvall i norr och Karlstad i väster.
Svenska kommuner med fler än 30 000 invånare som närmar sig ett siffermässigt jämnt invånarantal i maj 2026
|Kommun
|Folkmängd i maj 2026
|Stockholm
|1 000 374
|Uppsala
|249 843
|Karlstad
|98 956
|Sundsvall
|98 848