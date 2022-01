NREP förvärvar 600 bostäder i Slagsta Strand

Fakta Slagsta Strand ligger vid Mälaren i Botkyrka. Projekt Slagsta Strand har utvecklats av Botvid Holding och finansieras av NREP, som också kommer att förvalta de färdiga bostäderna. Det omfattar 599 moderna hyresrätter där näst intill samtliga får egen balkong eller uteplats, och vissa får utsikt över Mälaren. På taken anläggs en solcellspark på drygt 750 kvadratmeter. Den beräknas generera 162 500 kWh per år, motsvarande cirka 65 lägenheters årliga förbrukning av hushållsel. Dessutom anläggs en batteripark med kapacitet att lagra upp till 100 kWh. Solcellsparken och batteriparken skapar förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande av el till hushåll och elbilar. Tillsammans kan de kapa effekttopparna i fastigheterna med upp till 33 procent. Hela bostadsprojektet är Svanenmärkt. Området har under en lägre tid fungerat som uppställningsplats och verkstad. Den antagna detaljplanen innefattar 800–1 200 bostäder, en förskola, möjlighet till kommersiella lokaler samt parkeringsmöjligheter.

Bakom säljaren Botvid Holding finns bland anat Tobias Emanuelsson och Karim Sahibzada och de övriga ägarna i ”gamla” Randviken. Det handlar om det sista och enda beståndet som inte gick med i det ”nya” Randviken som placerats på börsen. Ja, riktigt sista är det inte. Det återstår fortfarande en mindre del byggrätter för bostäder att avyttra vid Slagsta strand, bredvid det som nu sålts till NREP.

Nordanö och Vinge var säljarens rådgivare. Real Advokater och Svalner har varit rådgivare åt köparen.



Rickard Langerfors, bostadschef på NREP:

– Bygg- och fastighetsbranschen behöver gå från att vara en av världens största utsläppare till att närma sig noll. Därför känns det väldigt bra att vårt största bostadsprojekt hittills i Sverige också innefattar vår största solcellspark på bostadshus och en batteripark. Det bidrar till mer förnybar el och ett bättre fungerande elsystem.

Nordens största fastighetsinvesterare NREP har förvärvat projektet Slagsta Strand av fastighetsbolaget Botvid. Projektet utvecklas av Botvid Holding och omfattar 599 hyresrätter uppdelade på tre kvarter med utsikt över Mälaren, mellan Slagstabadet och Slagsta Marina. NREP står för investeringen och kommer att stå kvar som långsiktig fastighetsägare och förvalta de färdiga lägenheterna.

– Det känns bra att få utveckla moderna bostäder för de som vill hyra en lägenhet med hög kvalitet. Vi tror att området kommer locka invånare i Botkyrka som trivs i kommunen och vill flytta till något mer modernt, men även människor från hela Storstockholm som vill ha ett riktigt bra boende nära vattnet. Vår målbild för utvecklingen har varit att skapa ett hållbart boende i vackra omgivningar. Nu finns det teknik för att mäta, lagra och skapa energi vilket för oss som utvecklare är viktigt, Vi ser fram emot att jobba med NREP i genomförandet av projektet, säger Karim Sahibzada, CFO på Botvid Holding.

Hela projektet är Svanenmärkt och på taken anläggs drygt 750 kvadratmeter solceller som beräknas producera cirka 162.500 kWh el per år. Dessutom ingår en batteripark i projektet, vilket innebär att el från solcellerna som inte förbrukas direkt kan lagras, användas när behovet är som störst och således öka nyttjandegraden inom fastigheten av solcellerna.

Efter försäljningen till NREP, som är en forward funding-affär, har Botvid Holding ytterligare en byggrätt vid Slagsta strand, angränsande till den nu avyttrade, kvar att sälja. Det handlar om cirka 10.000 kvm.

Byggstart sker under första kvartalet 2022 och hyresgästerna beräknas kunna flytta in under 2025, i allt från ettor till fyror. I anslutning till bostäderna kommer det finnas både restaurang och en kommunal förskola.

– Det krävs en ökad byggtakt för att minska bostadsbristen och hyresrätter är den boendeform det råder störst brist på. Vi är glada att kunna komplettera bostadsutbudet i Botkyrka och erbjuda bostäder med hög kvalitet för de som vill bo klimatsmart och som inte kan eller vill köpa en bostadsrätt, säger Rickard Langerfors.

Inför klimattoppmötet COP 26 i Glasgow satte NREP målet att ha en koldioxidneutral fastighetsportfölj utan klimatkompensation 2028. Målsättningen gäller både utsläpp från byggprocesser och drift av företagets fastigheter. För att lyckas med målsättningen satsar NREP på investeringar i grön teknik, återbruk av byggmaterial och förnybar energi.