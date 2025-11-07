NP3 köper fastigheter för 203 mkr

NP3 Fastigheter förvärvar fastigheter 10 för 203 miljoner kronor i Mellansverige. Coop Värmland är säljare till åtta av fastigheterna.

Novier har agerat rådgivare till säljaren i åtta av de tio transaktionerna.

NP3 Fastigheter har i tre fastighetstransaktioner förvärvat tio fastigheter som primärt utgörs av livsmedelsbutiker till ett fastighetsvärde om 203 miljoner kronor.

Fastigheterna är belägna i Hammarö, Karlskoga, Arvika, Säffle, Timrå samt ett flertal andra orter i NP3:s affärsområde Mellansverige.

Åtta av fastigheterna är belägna i Arvika, Charlottenberg, Filipstad, Hammarö, Karlskoga, Säffle och Torsby i Värmland. Tillsammans omfattar fastigheterna cirka 26.600 kvm uthyrbar yta, där Coop Värmland är huvudsaklig hyresgäst. Säljare är Coop Värmland som ska fokusera på sin kärnverksamhet: att utveckla och driva sina butiker inom dagligvaruhandeln.

Den totala uthyrningsbara arean för de tio fastigheterna uppgår till 31.400 kvadratmeter med en tomtareal om 109.500 kvadratmeter.

Det årliga hyresvärdet uppgår till 35,7 miljoner kronor och fastigheternas genomsnittliga uthyrningsgrad uppgår till 93 procent. Den genomsnittliga återstående löptiden på befintliga hyresavtal uppgår till 9,8 år.

Nio fastigheter är tillträdda och en tillträds under tredje kvartalet 2026.

I september i år förvärvade NP3 har i sju transaktioner 30 fastigheter som primärt utgörs av livsmedelsbutiker och fastigheter för industriändamål till ett fastighetsvärde om 685 miljoner kronor. 22 av fastigheterna köptes av Coop Mitt.

I en intervju med Fastighetsvärlden sa vd Andreas Wahlén vid tidpunkten för det tidigare Coop-förvärvet:

– Det är klart att vi tycker att vi har köpt portföljen till ett rimligt pris med tanke på riskavkastning. Många blandar ihop alla Coop-föreningar. Man läser mycket om Coop i de stora nivåerna, men Coop i Norrland går generellt sett bra.