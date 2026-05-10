NP3 förvärvar för 421 miljoner i Uddevalla och Timrå

NP3 Fastigheter har i två transaktioner förvärvat fem fastigheter primärt för industriändamål till ett fastighetsvärde om 421 miljoner kronor före avdrag för latent skatt om 9 miljoner kronor.

Fastigheterna är belägna i Uddevalla och Timrå. Den uthyrningsbara arean uppgår till 39 100 kvadratmeter med en tomtareal om 102 300 kvadratmeter.

Det årliga hyresvärdet uppgår till 38,5 miljoner kronor och fastigheternas ekonomiska uthyrningsgrad uppgår till 96 procent. Den genomsnittliga återstående löptiden på befintliga hyresavtal uppgår till 6,0 år.

Förvärven sker genom bolagstransaktioner. Samtliga fastigheter tillträds under andra kvartalet 2026.

FV saknar kännedom om vem som är säljare i respektive transaktion.