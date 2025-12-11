NP3 Fastigheter förvärvar fastigheter för 442 mkr

NP3 Fastigheter har i tre transaktioner förvärvat 12 fastigheter primärt för handels- och industriändamål till ett fastighetsvärde om 442 miljoner kronor före marknadsmässigt avdrag för latent skatt om 13 miljoner kronor. Under året har NP3 köpt fastigheter för 1,8 miljarder kronor.

Fastigheterna är belägna i Eskilstuna, Karlstad, Köping, Västerås, Katrineholm och Gällivare samt ett flertal andra orter i NP3s affärsområde Mellansverige.

Den uthyrningsbara arean uppgår till 41.400 kvadratmeter med en tomtareal om 156.700 kvadratmeter.

Det årliga hyresvärdet uppgår till 37,8 miljoner kronor och fastigheternas genomsnittliga uthyrningsgrad uppgår till 100 procent. Den genomsnittliga återstående löptiden på befintliga hyresavtal uppgår till 6,3 år.

Förvärven sker genom två bolagstransaktioner och en fastighetstransaktion. Samtliga fastigheter är tillträdda förutom två fastigheter i Karlstad som tillträds under första kvartalet 2026.

Under året har gjort flera stora affärer. Totalt har bolaget köpt 57 fastigheter för 1,8 miljarder kronor.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

