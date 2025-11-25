Nowaste Logistics hyr 6.200 kvm av Wihlborgs

Logistikföretaget Nowaste Logistics, sedan tidigare hyresgäst till Wihlborgs, hyr nu 6.200 kvm i Plåtförädlingen 11 i Hamncity i södra Helsingborg.

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen inom tredjepartslogistik i Norden och har specialistkompetens inom automation, IT och ledarskap. Företaget hyr sedan tidigare lokaler av Wihlborgs i Helsingborg. Det tillkommande avtalet omfattar tre år med tillträde den 1 mars 2026.

Plåtförädlingen 11 ligger i Hamncity, ett modernt logistik- och industriområde i södra Helsingborg. Här kombineras närhet till dagens containerhamn, E4/E6 och kollektivtrafik med fastigheter anpassade för moderna verksamheter. Den pågående stadsutvecklingen i södra Helsingborg, med en ny containerhamn i fokus, kommer att förstärka områdets attraktivitet även på längre sikt.

– Nya kunder och med det nya lokaler och möjligheter för oss och våra anställda. Vi har en lång relation med Wihlborgs som vet våra behov. Fastigheten är strategiskt placerad direkt vid hamnen och är spåransluten vilket öppnar upp för lossning och lastning av järnvägsvagnar vilket vi ser en ökad efterfrågan på. När Fehrman Bält-förbindelsen står klar spås järnvägsvolymerna öka än mer, säger Daniel Åkesson, COO på Nowaste Logistics.

– Att en av Nordens ledande logistikaktörer väljer att etablera sig i Hamncity visar att området erbjuder rätt förutsättningar för moderna logistikflöden. Den långsiktiga utvecklingen i södra Helsingborg gör området allt viktigare för regionens näringsliv, och vi är glada att kunna bidra till områdets tillväxt och i Nowaste Logistics fortsatta expansion, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

