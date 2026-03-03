Novier får stort uppdrag av S:t Erik Markutveckling

Novier har efter upphandling (genom LOU) ingått strategiskt samarbete med S:t Erik Markutveckling, vars uppdrag är att äga, förvalta och utveckla fastigheter inom Stockholm stad i avvaktan på att de ska omvandlas till bostäder och arbetsplatser i takt med Stockholms vidare utveckling. Uppdraget avsåg initialt totalförvaltning av ca 200 000 kvm och inleddes förra året. Därefter har uppdraget växt.

Strax efter årsskiftet förvärvade S:t Erik Markutveckling även Stockholmsmässans fastigheter i Älvsjö, inkluderande den stora mässfastigheten, hotell, herrgård och ytterligare kringliggande byggnader, vilka Novier har implementerat i uppdraget. Även med detta förvärv är den långsiktiga planen att säkra mark för vidare stadsutveckling i form av T-bana, bostäder och service. I dagsläget omfattar därmed uppdraget totalförvaltning av ca 360 000 kvm.

S:t Erik Markutveckling, som är en del av koncernen Stockholms Stadshus AB och starkt kopplat till Stockholm stadsutveckling, grundades 2004 då man bland annat köpte Pripps Bryggerier i Ulvsunda. Ett strategiskt köp för att säkra mark för framtida bostäder. Idag äger man en fastighetsportfölj runt om i Stockholm bestående av ett 40-tal byggnader av olika slag, karaktär och storlek varav flera med kulturhistorisk betydelse.

Bolaget arbetar även med att identifiera strategiska objekt som är viktiga för stadens utveckling samt driver egna projekt, såsom ett av Stockholms största pågående stadsutvecklingsprojekt, ombyggnationen av bryggeriet i Ulvsunda. Där skapar man tillsammans med Idrottsförvaltningen ett nytt idrottscentrum med ca 20 000 kvm idrottsyta fördelat på fyra fullstora hallar, varav en utgör en arena med plats för 2 500 åskådare. Över tid ska hela området omdanas med bostäder, skola och service.

S:t Erik Markutvecklings fastigheter är belägna i Ulvsunda, Årstafältet, Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad, Västberga, Stockholms innerstad samt Älvsjö.

– Vi är väldigt glada över det fina samarbete som vi har inlett med S:t Erik Markutveckling. Portföljen har stor potential och vi har varit angelägna om att komma igång med arbetet. Vi ser att Noviers breda kompetens och starka affärsmässighet kommer att bidra till att utveckla både arbetssätt, uppdraget och till att kunna skapa värde i fastigheterna med deras olika karaktär och unika förutsättningar, säger Kinga Kinnunen, Head of Property Asset Management och Partner på Novier.

Fredrik Röjme, fastighetschef på kommunala S:t Erik Markutveckling AB:

– Det känns mycket bra att ha inlett detta strategiska samarbete med Novier. Vi har fått ett mycket gott förtroende för Novier som är lyhörda för våra behov. De har på kort tid kommit in, effektivt implementerat uppdraget och identifierat utvecklingsmöjligheter. Vi ser att Novier på bästa sätt, genom sin spetskompetens och ett stort personligt engagemang kommer att bidra till värdeskapande i våra fastigheter, trots osäkerheten som finns kring när vidare utveckling kommer att kunna ske i respektive område.