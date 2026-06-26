Northern Horizon i mål med sex köp för 1,4 mdr

Northern Horizon har slutfört förvärv av sociala infrastrukturfastigheter, via sex transaktioner, till ett värde av 130 miljoner euro, motsvarande 1,4 miljarder kronor, på sina tre kärnmarknader: Sverige, Danmark och Finland. Bland annat ingår affärer i Gävle och Strängnäs som FV tidigare berättat om.

Genom sex separata off-market-affärer har sex fastigheter förvärvats för bolagets fond Aged Care Social Infrastructure Fund (ACSIF). Fonden investerar i samhällsviktiga sociala infrastrukturfastigheter i Norden med långsiktiga och stabila kassaflöden.

Förvärven omfattar totalt 370 vårdplatser och upp till 28 seniorbostäder.

Sverige

Två större transaktioner har genomförts. Ett nytt äldreboende i Gävle med 80 vårdplatser har förvärvats från KIAB, Norrviken och SEHED Invest genom ett så kallat forward purchase-avtal. Ett befintligt äldreboende i Strängnäs med 100 vårdplatser har förvärvats från Humana och SBB.

Finland

I Vasa har ett äldreboende med 34 vårdplatser, som för närvarande är under uppförande, förvärvats från Huhti Palvelukiinteistöt Oy.

Danmark

Tre betydande transaktioner har genomförts för ACSIF: I Vallensbæk, en förort till Köpenhamn, har en hybridfastighet med 48 vårdplatser och 16 seniorbostäder förvärvats från SPD. I Søvind, ett mindre samhälle nära Horsens, Danmarks sjunde största stad, har en psykiatrisk vårdfastighet under uppförande förvärvats från OK-Fonden och SLK Aarhus A/S. Senast har ett nytt äldreboende i Nivå, norr om Köpenhamn, med 88 vårdplatser förvärvats från MT Højgaard genom ett forward purchase-avtal. Äldreboendet beräknas stå klart 2028. Projektet omfattar även 12 seniorbostäder, vilka fortfarande inväntar bygglov.

Samtliga nyförvärvade investeringar har redan idag en hållbarhetscertifiering eller förväntas erhålla en sådan när projekten färdigställs. Detta ligger i linje med fondens ESG-mål för nya investeringar, som kräver minst BREEAM Very Good eller motsvarande nationell standard, såsom LEED, DGNB, Svanenmärkning eller Miljöbyggnad.

– Investeringarna är ett tydligt exempel på den typ av möjligheter vi fortsätter att söka för ACSIF. Vi prioriterar nyproducerade fastigheter och utvecklingsprojekt i attraktiva lägen i viktiga städer där efterfrågan på vårdplatser kommer att överstiga utbudet under många år framöver. Samtidigt håller samtliga tillgångar en hög ESG-standard, vilket är en central del av vår investeringsstrategi och något som blir allt viktigare för våra institutionella investerare när de bygger hållbara och motståndskraftiga portföljer, säger Jonas Nolin, Partner och Investment Director i Sverige.

Efter de genomförda transaktionerna uppgår det totala värdet på ACSIF:s fastighetsportfölj till 1,2 miljarder euro.