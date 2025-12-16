Northern Horizon gör tre förvärv i Finland

Under den senaste månaden har Northern Horizon genomfört tre förvärv i Finland till sin senaste healthcare-fond, Aged Care Social Infrastructure (ACSIF). De tre tillgångarna omfattar totalt 132 boendelägenheter.

Jannika Kankare, Northern Horizons Investment Director i Finland, förväntar sig hög förvärvsaktivitet under 2026.

– Vi är mycket glada över att kunna lägga till dessa tre byggnader i Jyväskylä, Helsingfors och Vantaa till vår portfölj i Finland. De tre tillgångarna passar perfekt in i vår portfölj eftersom byggnaderna är nya och utformade för modern senior- och äldreomsorg. Därtill är de belägna i städer där behovet är stort och utbudet begränsat. Vi har byggt upp en mycket intressant pipeline och med de nuvarande marknadsförhållandena i Finland förväntar vi oss ytterligare transaktioner inom kort, kommenterar Jannika Kankare, som ansvarar för investeringar på den finska marknaden.

Med de tre senaste förvärven uppgår ACSIF:s portfölj i Finland till 47 tillgångar med totalt 1.588 boendelägenheter och en sammanlagd yta om 70.831 kvm. ACSIF:s totala portfölj omfattar 74 tillgångar i Finland, Sverige och Danmark.

