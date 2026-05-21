Norska investerare köper Strömstad Shoppingcenter

Ett mindre antal professionella investerare, i samarbete med Alti Eiendomsinvest AS och Dolphin Eiendom AS, har förvärvat Strömstad Shoppingcenter. Fastigheten, som uppfördes 2015, omfattar totalt 41 000 kvadratmeter. Säljare är en konstellation bestående av Fram Eiendom AS, Bunde Eiendom AS och Lani Invest AS.

Newsec Investment Management AS har faciliterat affären av Strömstad Shoppingcenter på uppdrag av ett mindre antal professionella investerare, i samarbete med Alti Eiendomsinvest AS (kontrolleras av fyra investerarbolag kopplade till Aage Lilleberg, Ole-Christian Hallerud, Lars Løseth, Ståle Asbjørn Sørbøe) och Dolphin Eiendom AS (kontrolleras av den norske entreprenören och investeraren Øivind Tidemandsen).

Bolaget beskriver affären som ett viktigt steg i sin fortsatta satsning på den svenska marknaden.

– Det här är vårt andra projekt i Sverige, en marknad där vi ser flera attraktiva investeringsmöjligheter framöver. Strömstad Shoppingcenter är en stabil handelsfastighet där Willy:s och Jysk står för omkring 50 procent av kassaflödet. Fastigheten är belägen i Strömstad, Skandinaviens ledande destination för gränshandel, med Sveriges största Systembolag som närmaste granne, säger bolaget i en kommentar.

Fastigheten, som uppfördes 2015, omfattar totalt 41 000 kvadratmeter, inklusive ett parkeringsområde om 19 000 kvadratmeter. Anläggningen öppnades under namnet Gallerian Strömstad men namnbyttes 2019.

Säljare är en konstellation bestående av Fram Eiendom AS (som kontrolleras av norska affärsmannen Torstein Tvenge med familj), Bunde Eiendom AS (som ligger under Bundegruppen AS som primärt kontrolleras av syskonen Odd-Erik Bunde och Anne Bunde Madslien) och Lani Invest AS (som ägs av investeraren och mångmiljonären Lars Nilsen). Heilo Eiendom har varit rådgivare i transaktionen.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.