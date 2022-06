Norsk kontorsförmedling lanseras i Sverige

Under hösten 2021 tog bolaget in 12 MNOK till en värdering på 72 MNOK. Vogl har levererat kontor till över 80 företag på över 40 olika platser i Oslo och i Amsterdam under de senaste två

åren. Nu växer bolaget både i Norge och internationellt, och med nytt kapital och fleranyanställningar är företaget nu inne i en uppskalningsfas.

I dagarna öppnar Vogl dörrarna till sitt Stockholmskontor, och Sverige blir därmed den tredje marknaden som bolaget går in i.

– Vi har precis flyttat in på Wework Urban Escape på Malmskillnadsgatan 32, för att ”leva det vi förmedlar”, säger Susanne Morandini från Vogl till FV.

Hon är anställd som vd och har en lång bakgrund inom internationell hospitality men även från den globala aktören IWG.

Efter sommaren öppnar Vogl kontor även i Paris och Berlin, och ytterligare tre marknader är planerade under hösten 2022.

– Vogl är ett bolag inom proptech-sektorn, där vår kärnprodukt är kontorsuthyrning på flexibla villkor. Denna marknad är i stark tillväxt, och med vår internationella expansion säkrar vi tidigt marknadspositioner, säger CEO Michael Angelo Justiniano.

Vogl samlar alla leverantörer av kontor med flexibla villkor, som kontorshotell och andra coworking-aktörer i en och samma plattform där kunden enkelt kan jämföra pris, plats och faciliteter.

– Detta sätter oss i en unik position till att samla kunddata och värdefulla insikter från en internationell marknad, som gagnar både leverantörer och kunder för att säkra optimala kontorslösningar som är anpassade för kundens behov i realtid. Jag glädjer mig verkligen till denna nya utmaning i en otroligt spännande bransch, säger Susanne Morandini.