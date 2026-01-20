Söker 6.000 kvm lokaler i centrala Stockholm
Sökområdet är CBD eller strax utanför.
Ny etta i toppen. 15 transaktionsexperter rangordnas utifrån genomförda säljuppdrag. Se även flera olika listor.
Slutförde tillsammans en första transaktion i oktober. Initialt mål är att dubbla portföljstorleken.
Köpte fastigheten i somras för 1,5 miljarder.
Möjlighet att påbörja kontorsprojekt inom tullarna. Krympt något i storket.
FV går igenom tillgångarna. ✓ Plötsligt ojämlikt ägande. ✓ Konkurrerar med sig själv. ✓ Flera smått dolda innehav.
Sänkt men lagt till utdelning. Styrelsen rekommenderar budet.
Utser för femte året i rad årets bästa coworking inom sex kategorier.
Satsningen omfattar cirka 250.000 kvm.
Lämnar prestigeläget efter 15 år.
Fick in totalt 50 ansökningar. Läs om vilka finalisterna är.
Ett av Göteborgs mest spännande stadsomvandlingar om 116.000 kvm bostäder och lokaler.
Tar över efter Jenny Jonsson.
”Vår byggstart är beroende av flera parametrar där en av de viktigaste är att vi får tillträde till marken”.
Bostäder, kontor och butiker. Allt mitt på Kungsholmen. Enligt FV:s beräkning tappar säljaren 200 miljoner.