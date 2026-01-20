Söker 6.000 kvm lokaler i centrala Stockholm

Sökområdet är CBD eller strax utanför.

Newsflash

Idag kl. 08:15
Slussgården, Snäckan 8, tegelbacken. Konferens

Klart: Blir operatör för Slussgårdens stora i city

✓En av citys största konferensanläggningar. ✓Nära 5.000 kvm. ✓150-årigt familjeföretag blir operatör.

Newsflash

Idag kl. 07:19
Einar Mattsson Humlegården, Ribosomen, Hagastaden

Duo ska utveckla kvarter i Hagastaden

Omfattar cirka 7.500 kvm kontor, cirka 900 kvm lokaler och cirka 6.500 kvm bostäder.

Klart: Koras som bästa rådgivare

Ny etta i toppen. 15 transaktionsexperter rangordnas utifrån genomförda säljuppdrag. Se även flera olika listor.

Duo i offensiv inom lättindustri – vill dubbla

Slutförde tillsammans en första transaktion i oktober. Initialt mål är att dubbla portföljstorleken.
Fastigheten Härolden 44 även kallad Fleming 7.

KLP halverar vakansen i Fleming 7

Köpte fastigheten i somras för 1,5 miljarder.

Tummen upp för Fabeges nya kontorshus

Möjlighet att påbörja kontorsprojekt inom tullarna. Krympt något i storket.

Så splittras ägande för över 100 miljarder

FV går igenom tillgångarna. Plötsligt ojämlikt ägande. ✓ Konkurrerar med sig själv. ✓ Flera smått dolda innehav.

Skruvar på budet på 40-miljardersbolaget

Sänkt men lagt till utdelning. Styrelsen rekommenderar budet.

Här är finalisterna i Coworking Awards 2025

Utser för femte året i rad årets bästa coworking inom sex kategorier.

Trio bildar jv – satsar 4 mdr på logistik

Satsningen omfattar cirka 250.000 kvm.

Newsec lämnar Stureplan

Lämnar prestigeläget efter 15 år.

Fem tävlar om AL:s nya Lilla Katarina

Fick in totalt 50 ansökningar. Läs om vilka finalisterna är.

Grönt ljus för Stenas storprojekt Kulan

Ett av Göteborgs mest spännande stadsomvandlingar om 116.000 kvm bostäder och lokaler.

Han blir ny vd för ByggVesta

Tar över efter Jenny Jonsson.

Då måste Atrium Ljungbergs Lilla Katarina stå klar

”Vår byggstart är beroende av flera parametrar där en av de viktigaste är att vi får tillträde till marken”.

Skanska i mål med ”bråkig” affär för miljard i Stockholm

Bostäder, kontor och butiker. Allt mitt på Kungsholmen. Enligt FV:s beräkning tappar säljaren 200 miljoner.

