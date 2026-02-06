Nya Norrholma ger sig in i hett segment
Vill nå 1 miljard i fastighetsvärde inom 36 månader.
FV berättar om Ericssons förhyrningar, fastighet för fastighet. Vd Johanna Skogestig berättar om planerna.
FV Fokus. FV frågar ut David Träff, vd på Logistri. ✓ Om verksamhetsperspektivet i förvärvsstrategin. ✓ Fördelarna med triple net-avtal. ✓ Att växa med disciplin.
En 8,2-miljardersaffär med sju fastigheter.
Läs om vakansutvecklingen sedan 2021 för investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag.
Var med och fyllde upp den stora fastigheten efter projektutvecklingen. FV berättar om den nya hyran.
Fastighet om 2 400 kvm i korsningen Brahegatan/Kommendörsgatan.
Regeringen finjusterar reglerna för nybyggda hyror. Mer förutsägbarhet utlovas – men de större låsningarna på bostadsmarknaden består.
Hyr flera våningsplan, inklusive butiksyta.
Hyr 1 600 kvm, varav två butikslokaler.
Fult område ska få ett rejält lyft, Vatten- och citynära läge ska bli attraktivt.
Nytt besked tre år efter den offensiva transaktionen. Planerad investering på runt en miljard kronor.
Kontrakt om 2 700 kvm. Hyresgästen smått lyrisk.
Utökar respektive flyttar. Effekten av att AP1 lagts ner.